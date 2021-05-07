Як Путін помстився Байдену за "убивцю" (відео)

Яку мету переслідував Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів? Мобілізація завершилася так само раптово, як і почалася. Кореспондент DW в Україні намагався з'ясувати, а що це, власне, було.
Чого саме хотіла досягти Росія, стягуючи війська до кордонів з Україною? Для чого робилася ця величезна демонстрація сили від Путіна? Ось що з'ясував німецький журналіст DW Ніколас Коноллі:
Адміністрація президента США Джо Байдена приділяє велику увагу Україні. Але що конкретно вдалося його команді за перші 100 днів на посаді? І яких імпульсів Україні чекати від США?
Успішна демократія в Україні поставила б питання про те, чому цього досі немає в РФ, вважає колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер.
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.