Як Путін помстився Байдену за "убивцю" (відео)

НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (07.05.2021)

Через майже 80 років історики досліджують, як склалася доля "остарбайтерів", за допомогою їхніх листів до рідних. Віднайдені нещодавно, вони лише зараз потрапляють до адресатів. Репортаж DW до Дня пам'яті та примирення.