 Як Путін помстився Байдену за ″убивцю″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2021

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Політика й суспільство

Як Путін помстився Байдену за "убивцю" (відео)

Яку мету переслідував Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів? Мобілізація завершилася так само раптово, як і почалася. Кореспондент DW в Україні намагався з'ясувати, а що це, власне, було.

Weltspiegel | Russland Präsident Putin beim Ostergottesdienst

Путін образився за "вбивцю" Байдена?

Чого саме хотіла досягти Росія, стягуючи війська до кордонів з Україною? Для чого робилася ця величезна демонстрація сили від Путіна? Ось що з'ясував німецький журналіст DW Ніколас Коноллі:

  

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Блінкен у Києві: якої допомоги від США очікувати Україні (відео)

Адміністрація президента США Джо Байдена приділяє велику увагу Україні. Але що конкретно вдалося його команді за перші 100 днів на посаді? І яких імпульсів Україні чекати від США?  

Курт Волкер: Путін не хоче успіху демократії в Україні (відео)

Успішна демократія в Україні поставила б питання про те, чому цього досі немає в РФ, вважає колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер.  

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.  

Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео)

США вже формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так? І як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі? DW опитала відомих заокеанських політологів.  

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Докладно

Призначений Москвою глава Криму Аксьонов запостив фото, на яких видно, що з коробок двигунів насосів зник напис Siemens

Як у Криму насоси з Європи "стали" російськими"

В анексованому Криму намагаються видати європейське обладнання, закуплене для водозабору під Сімферополем, за російське.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  