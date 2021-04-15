Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Через технічні причини сумісності ЗРК Patriot неможливо швидко інтегрувати в існуючу українську систему ППО. На це можуть піти роки. Приміром, до Польщі перші системи Patriot мають надійти на озброєння лише наступного року, хоча контракт був підписаний ще 2018-го. Крім того, це вкрай дорого. Приміром, сума угоди на три комплекси Patriot, які також наступного року мають доставити до Румунії - майже 4 мільярди доларів. Це приблизно весь оборонний бюджет України на цей рік. Тож військові експерти розцінюють слова очільника Офісу президента радше як PR-хід. Дивіться весь сюжет у YouTube: