 Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.04.2021

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Політика й суспільство

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.

Чи можливо розмістити в Україні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot?

Чи можливо розмістити в Україні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot?

Через технічні причини сумісності ЗРК Patriot неможливо швидко інтегрувати в існуючу українську систему ППО. На це можуть піти роки. Приміром, до Польщі перші системи Patriot мають надійти на озброєння лише наступного року, хоча контракт був підписаний ще 2018-го. Крім того, це вкрай дорого. Приміром, сума угоди на три комплекси Patriot, які також наступного року мають доставити до Румунії - майже 4 мільярди доларів. Це приблизно весь оборонний бюджет України на цей рік. Тож військові експерти розцінюють слова очільника Офісу президента радше як PR-хід. Дивіться весь сюжет у YouTube:

DW.COM

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Докладно

Російська військова техніка поблизу Маслівки, Воронезької обл.

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