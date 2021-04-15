Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.
Через технічні причини сумісності ЗРК Patriot неможливо швидко інтегрувати в існуючу українську систему ППО. На це можуть піти роки. Приміром, до Польщі перші системи Patriot мають надійти на озброєння лише наступного року, хоча контракт був підписаний ще 2018-го. Крім того, це вкрай дорого. Приміром, сума угоди на три комплекси Patriot, які також наступного року мають доставити до Румунії - майже 4 мільярди доларів. Це приблизно весь оборонний бюджет України на цей рік. Тож військові експерти розцінюють слова очільника Офісу президента радше як PR-хід. Дивіться весь сюжет у YouTube:
Стягнення російських військ до кордонів України й ескалація на Донбасі - нині головна тема у Брюсселі. Як реагуватиме НАТО на дії Росії? Та на яку підтримку, окрім слів, може розраховувати Київ?
У Євросоюзі, НАТО та США не забарилися з реакціями на повідомлення про додаткові війська Росії біля кордонів з Україною. DW розбиралась, чи варто Україні розраховувати на щось більше, ніж заяви про "занепокоєння".