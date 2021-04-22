 Курт Волкер: Путін не хоче успіху демократії в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Курт Волкер: Путін не хоче успіху демократії в Україні

Успішна демократія в Україні поставила б питання про те, чому цього досі немає в РФ, вважає колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер.

Колишній спеціальний представник Держдепу США з питань Україні Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепу США з питань Україні Курт Волкер

Посилення російської військової присутності на кордоні з Україною повинне було підкреслити, що Москва має серйозну військову міць і політичну волю діяти, якщо вона того захоче. З іншого боку, Кремль хотів показати, що Захід не бажає використовувати силу, змагаючись з ним, тому Україні слід бути напоготові. Таку думку в п'ятницю, 23 квітня, в інтерв'ю DW висловив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань Україні Курт Волкер.

На думку дипломата, президент РФ Володимир Путін хоче запобігти перетворенню України в успішну демократичну країну. "Думаю, це найважливіше. Оскільки якщо Україна стане успішною, процвітаючою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому перш за все так важливо "заблокувати" Україну. Частина цієї стратегії - закрити Україні шлях в Євросоюз", - заявив американський дипломат.

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Курт Волкер про роль Росії у війні на Донбасі

Що стосується ситуації на Донбасі, то, за словами Волкера, сепаратисти повністю перебувають під контролем Москви, яка прагне представити ситуацію як внутрішньоукраїнський конфлікт. "Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто буде працювати в їхніх цивільних адміністраціях. І після цього Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, ніби Росія до проблеми взагалі не причетна", - підкреслив Волкер.

Відповіддю Заходу на подібні дії Росії, з точки зору дипломата, могло б стати запрошення України до участі у військових навчаннях США, які повинні пройти в Польщі на наступному тижні. Іншою можливою реакцією могло б стати попередження про введення нових санкцій у разі військового наступу, додав Волкер.

Що стосується повідомлень міністерства оборони Росії про відведення військ від українського кордону, то цю новину Волкер сприйняв стримано. На його думку, той факт, що російські військові повернуться саме на ті бази, з яких вони прийшли, ще належить перевірити.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США

Раніше Курт Волкер посідав посаду представника Державного департаменту США з питань Україні. Він подав у відставку наприкінці вересня 2019 року. Це сталося після того, як комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив анонімну скаргу інформатора, який стверджував, що Волкер допоміг налагодити контакт між адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і близькими до Володимира Зеленського українськими посадовцями.

Після цього скандалу він також пішов з посади керівника Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. Він перебував на цій посаді сім з половиною років.

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