 Зеленський хоче повернення спецпредставника США щодо України за президента Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Зеленський хоче повернення спецпредставника США щодо України за президента Байдена

Президент України Володимир Зеленський також прагне, аби обраний президент США Джо Байден взяв участь у переговорах в "нормандському форматі" щодо Донбасу і допоміг деокупувати Крим.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пов'язує президентство Джо Байдена у США з відновленням посади у Державному департамені США спеціального спецпредставника з питань України. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, опублікованому у суботу, 19 грудня, одночасно з українською його версією на сайті Офісу президента.

"Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він - практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків", - пояснив Зеленський, який висловив жаль щодо того, що після відставки Курта Волкера США не мають спецпредставника з питань України. "Він (Волкер. - Ред.) робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією, і знав усю інформацію не з чуток", - сказав Зеленський.

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Президент України вважає, що посада спецпредставника в американському Держдепі "важлива, щоб не розірвалися відносини між Україною та США". Волкер обіймав цю позицію з 2017 року, але подав у відставку наприкінці вересня 2019 року. Тоді в США тривала процедура імпічменту президента США  Дональда Трампа через скандал навколо ймовірного тиску Трампа на Україну щодо розслідування відносно його потенційного суперника на виборах-2020 Джо Байдена і його сина. У травні 2019 року з України була відкликана і тодішня посолка США Марі Йованович, і з того часу новий посол в Укараїну не призначений. 

Байден важливий для "нормандського формату"

Зеленський також наголосив, що прагне участі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі в рамках так званого "нормандського формату" за президента Джо Байдена. На переконання українського президента, Байден як учасник переговорів з лідерами України, Росії, Німеччини та Франції був би важливим, адже "добре розуміє питання України та Росії".

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У контексті залучення США до "нормандського формату" Зеленський пояснив, що "говорити про фінал війни вже мало". "Щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі. І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти США", - пояснив український президент.

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Він додав, що без США не обійтись і в питанні Криму, яке не перебуває на порядку денному "нормандського формату" та Мінських угод. "Шість років це питання було в повітрі. І дійсно, Європа та США опційно робили все можливе, але кроки з деокупації має робити відповідний союз держав, союз лідерів, у якому буде визначена карта всіх кроків з деокупації Кримського півострова", - зазначив Зеленський. Він нагадав про українську ініціативу створити для цього "Кримську платформу" і висловив переконання, що США візьмуть у ній участь як лідер ключових з питань деокупації півострова та відновлення територіальної цілісності України. 

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