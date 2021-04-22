 Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

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Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч

Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин". Для перемовин щодо Донбасу він висунув умови.

Зеленський і Путін під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року

Зеленський і Путін під час "нормандської зустрічі" у грудні 2019 року

Президент РФ Володимир Путін заявив у четвер, 22 квітня, про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

"Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України у Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін під час російсько-білоруських переговорів на вищому рівні.

При цьому він додав, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія". Правитель Білорусі Олександр Лукашенко погодився з цією заявою. Наголосимо, що самопроголошені республіки на Донбасі визнає Росія,  однак це є територія України, яку Київ вважає окупованою. Захід ці утворення на Сході України не визнає.

Також Путін стверджує, що було "дуже багато було кроків, спрямованих на руйнування наших відносин, про що ми, безумовно, можемо тільки шкодувати".

"Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах, ставлення до російської православної церкви, спроб її руйнування, до російської мови і до російськомовних громадян України і російських громадян, які проживають на Україні" - стверджує він. При цьому Путін запевнив, що "якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати".

Раніше Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі того, що Росія  перекидала своїх військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив з 23 квітня почати відводити російські війська, які передислокували до кордонів з Україною і до анексованого РФ Криму. Він заявив про "повне досягнення цілей" і наказав до 1 травня повернути до місць постійної дислокації війська, які задіяли, як в РФ називають, в "навчаннях на півдні Росії".

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