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Курт Волкер

Курт Волкер - американський дипломат, експерт з Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Курт Волкер".

З 2017 до 2019 року Курт Волкер був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України. Курт Волкер координував зусилля Держдепартаменту в питаннях, пов'язаних з врегулюванням російсько-українського конфлікту. Курт Волкер у 1998 році став першим секретарем місії США при НАТО, а в 1999-му обійняв посаду заступника посла США при Альянсі. У 2008 році тодішній президент Джордж Буш призначив Волкера постійним представником США при НАТО, однак вже у 2009-му той залишив посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія намагається впливати на Європу через газопровід - Курт Волкер

Росія намагається впливати на Європу через газопровід - Курт Волкер 12.09.2021

Спроби Москви впливати на Європу за допомогою газопроводу створюють загрози й для Києва, переконаний Курт Волкер. Він застеріг Росію щодо наслідків, якщо вона застосовуватиме газ як зброю.
У Києві у 2022 році планують відкрити американський університет

У Києві у 2022 році планують відкрити американський університет 25.06.2021

"Амерікан Юніверсіті Київ" планують відкрити у 2022 році після реставрації будівлі Річкового вокзалу. Планується, що ВНЗ прийме перших студентів у 2022/23 навчальному році, повідомив радник Віталія Кличка.
Курт Волкер: Путін не хоче успіху демократії в Україні (відео)

Курт Волкер: Путін не хоче успіху демократії в Україні (відео) 23.04.2021

Успішна демократія в Україні поставила б питання про те, чому цього досі немає в РФ, вважає колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер.

Переговори Зеленського з Путіним та відведення військ Росії - Курт Волкер в інтерв'ю DW (23.04.2021) 23.04.2021

Задача Путіна - заблокувати рух України до ЄС і НАТО. Успішна і демократична Україна може стати загрозою для путінського режиму, вважає Курт Волкер, ексспецпредставник Держдепу США з питань України. В інтерв`ю DW він розповів про відведення військ РФ та можливі дії США.

Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео)

Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео) 18.02.2021

США вже формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так? І як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі? DW опитала відомих заокеанських політологів.

Зеленський хоче повернення спецпредставника США щодо України за президента Байдена

Зеленський хоче повернення спецпредставника США щодо України за президента Байдена 20.12.2020

Президент України Володимир Зеленський також прагне, аби обраний президент США Джо Байден взяв участь у переговорах в "нормандському форматі" щодо Донбасу і допоміг деокупувати Крим.

Реанімація Мінська-2 і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео)

Реанімація "Мінська-2" і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео) 12.02.2020

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?

"Мінськ-2" і війна на Донбасі: як змусити мінські домовленості працювати (12.02.2020) 12.02.2020

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?
Жодних умов для візиту Зеленського в США не було - Помпео

Жодних умов для візиту Зеленського в США не було - Помпео 31.01.2020

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США жодних передумов не висувалося.
Слухання в Конгресі: свідки розповіли про незвичний дзвінок Трампа

Слухання в Конгресі: свідки розповіли про "незвичний дзвінок" Трампа 20.11.2019

Александр Віндман заявив, що "не має сумнівів", про що саме Дональд Трамп просив Володимира Зеленського під час телефонного дзвінка. Водночас Курт Волкер вважає, що звинувачення проти Джо Байдена "недостовірні".
Коментар: Зеленський мовчить про Українагейт у США, аби не бовкнути зайвого

Коментар: Зеленський мовчить про "Українагейт" у США, аби не бовкнути зайвого 08.11.2019

Президент Зеленський - у складній ситуації. Визнає, що Трамп тиснув на нього, - зіпсує відносини з господарем Білого дому. А не визнає - з Байденом, можливо, новим президентом США, пише Сергій Руденко.
Трамп назвав лінчуванням спробу імпічменту з боку демократів

Трамп назвав "лінчуванням" спробу імпічменту з боку демократів 22.10.2019

Дональд Трамп вважає "лінчуванням" розслідування комітетами Палати представників щодо можливої процедури імпічменту. Тим часом свідчення у комітетах дав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна

Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна 07.10.2019

Курт Волкер пішов з посади очільника Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. Він очолював інститут понад сім років.

Зеленський допоможе з розслідуванням: оприлюднено переписку американських дипломатів

"Зеленський допоможе з розслідуванням": оприлюднено переписку американських дипломатів 04.10.2019

Скандальна історія щодо можливого тиску Трампа на Зеленського задля розслідування щодо сина Джо Байдена набирає обертів. У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати цю версію.
Дипломати США готували заяву для Зеленського щодо розслідувань проти Байдена - NYT

Дипломати США готували заяву для Зеленського щодо розслідувань проти Байдена - NYT 04.10.2019

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд готували текст заяви для українського президента Володимира Зеленського щодо сина Байдена, пише The New York Times.
Як у Києві розцінюють відставку Курта Волкера

Як у Києві розцінюють відставку Курта Волкера 02.10.2019

Відставка Курта Волкера з посади спецпредставника Держдепу США щодо України стала для українських політиків і експертів несподіванкою. DW поговорила з експертами про наслідки цього кроку для України.
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