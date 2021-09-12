Курт Волкер - американський дипломат, експерт з Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Курт Волкер".

З 2017 до 2019 року Курт Волкер був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України. Курт Волкер координував зусилля Держдепартаменту в питаннях, пов'язаних з врегулюванням російсько-українського конфлікту. Курт Волкер у 1998 році став першим секретарем місії США при НАТО, а в 1999-му обійняв посаду заступника посла США при Альянсі. У 2008 році тодішній президент Джордж Буш призначив Волкера постійним представником США при НАТО, однак вже у 2009-му той залишив посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.