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Курт Волкер - американський дипломат, експерт з Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Курт Волкер".
З 2017 до 2019 року Курт Волкер був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України. Курт Волкер координував зусилля Держдепартаменту в питаннях, пов'язаних з врегулюванням російсько-українського конфлікту. Курт Волкер у 1998 році став першим секретарем місії США при НАТО, а в 1999-му обійняв посаду заступника посла США при Альянсі. У 2008 році тодішній президент Джордж Буш призначив Волкера постійним представником США при НАТО, однак вже у 2009-му той залишив посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Задача Путіна - заблокувати рух України до ЄС і НАТО. Успішна і демократична Україна може стати загрозою для путінського режиму, вважає Курт Волкер, ексспецпредставник Держдепу США з питань України. В інтерв`ю DW він розповів про відведення військ РФ та можливі дії США.
Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?
Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?
Скандальна історія щодо можливого тиску Трампа на Зеленського задля розслідування щодо сина Джо Байдена набирає обертів. У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати цю версію.
Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд готували текст заяви для українського президента Володимира Зеленського щодо сина Байдена, пише The New York Times.