 У Києві у 2022 році планують відкрити американський університет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Новини

У Києві у 2022 році планують відкрити американський університет

"Амерікан Юніверсіті Київ" планують відкрити у 2022 році після реставрації будівлі Річкового вокзалу. Планується, що ВНЗ прийме перших студентів у 2022/23 навчальному році, повідомив радник Віталія Кличка.

У 2021 році в Україні дозволили відкривати філії іноземних вишів

У Києві планують відкрити американський університет у 2022 році. Про це повідомив радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець на своїй Facebook-сторінці.

"Незабаром у місті з'явиться університет світового рівня - "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце з інновацій серед університетів США" , - ідеться в дописі.

На фото, які опублікував Білоцерковець, видно, що у презентації проєкту брали участь міський голова Києва Віталій Кличко і колишній спецпредставник Держдепу США з питань України (2017-2019) Курт Волкер.

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У проєкті беруть участь українські та американські інвестори. Американських представляє Курт Волкер, повідомив радник Кличка. За його даними, очікується, що після реставрації історичної будівлі університет прийме перших студентів у навчальному році 2022/23. Університет відкриють у будівлі Річкового вокзалу біля станції метро "Поштова площа".

Посольство США в Києві повідомило у Twitter, що з нетерпінням чекає на відкриття університету.

У березні 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка уможливлює відкриття в Україні структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Іноземний виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів: QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче, ніж 3000, повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.Російським вишам і вишам, які отримують російські інвестиції, таких дозволів не надаватимуть.

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