В Україні створять президентський університет інформаційної та кібербезпеки
Майбутній університет готуватиме фахівців із кібербезпеки, фахівців штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету інформаційної та кібербезпеки.
"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який готуватиме (...) фахівців із кібербезпеки, фахівців штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій", - заявив Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок, 31 травня.
Він зазначив, що студенти навчатимуться безкоштовно, але після випуску будуть зобов'язані працювати в Україні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Студенти зможуть отримати наукові ступені бакалавра, магістра і доктора філософії. "Буде великий кастинг і студентів, і викладачів", - сказав міністр освіти Сергій Шкарлет і додав, що до участі в програмі навчання запросять іноземних експертів.
Також у президентському університеті інформаційної та кібербезпеки створять окремий кластер, присвячений вивченню біотехнологій, зокрема протидії біологічним загрозам, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Окремий кластер в університеті президента буде присвячений біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які спричиняють захворювання у людей і тварин. Це все ті загрози, до яких ми маємо готуватися", - сказав він на форумі.
За його словами, цей кластер міститиме: школу біотехнологій, центр клінічних досліджень, центр дослідження "Єдиного здоров'я", вищу школу медицини, BSL-3 лабораторію, школу громадського здоров'я, центр безпечного професійного розвитку.
Раніше Офіс президента анонсував, що відкриття університету заплановано на осінь 2023 року.
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Які університети Німеччини обирають студенти з України
Франкфуртський університет імені Ґете
Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана
Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гамбурзький університет
Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Магдебурзький університет
На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Університет Майнца
На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Дрезденський технічний університет
За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Кельнський університет
У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський університет імені Гумбольдта
Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Рурський університет Бохума
Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський вільний університет
Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гейдельберзький університет
Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
У якому регіоні Німеччини краще вчитися?
Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.