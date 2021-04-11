В Україні створять президентський університет інформаційної та кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету інформаційної та кібербезпеки.

"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який готуватиме (...) фахівців із кібербезпеки, фахівців штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій", - заявив Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок, 31 травня.

Він зазначив, що студенти навчатимуться безкоштовно, але після випуску будуть зобов'язані працювати в Україні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Студенти зможуть отримати наукові ступені бакалавра, магістра і доктора філософії. "Буде великий кастинг і студентів, і викладачів", - сказав міністр освіти Сергій Шкарлет і додав, що до участі в програмі навчання запросять іноземних експертів.

Також у президентському університеті інформаційної та кібербезпеки створять окремий кластер, присвячений вивченню біотехнологій, зокрема протидії біологічним загрозам, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Окремий кластер в університеті президента буде присвячений біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які спричиняють захворювання у людей і тварин. Це все ті загрози, до яких ми маємо готуватися", - сказав він на форумі.

За його словами, цей кластер міститиме: школу біотехнологій, центр клінічних досліджень, центр дослідження "Єдиного здоров'я", вищу школу медицини, BSL-3 лабораторію, школу громадського здоров'я, центр безпечного професійного розвитку.

Раніше Офіс президента анонсував, що відкриття університету заплановано на осінь 2023 року.

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