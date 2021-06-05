 КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

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КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Олександр Лукашенко з 2009 року був почесним доктором КНУ ім. Шевченка. 7 червня вчена рада університету позбавила його цього звання.

Олександр Лукашенко - більше не почесний доктор КНУ ім. Шевченка

Олександр Лукашенко - більше не почесний доктор КНУ ім. Шевченка

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила білоруського правителя Олександра Лукашенка статусу почесного доктора університету. Відповідне рішення було ухвалене у понеділок, 7 червня, повідомила проректорка КНУ з гуманітарних питань Інна Степанець у своєму Telegram-каналі.

"Про позбавлення Олександра Лукашенка звання почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка". За - 55. Рішення прийнято", - написала Степанець.

25 травня цього року ректор Київського університету ім. Шевченка Володимир Бугров закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету.

Минулого року ініціативна група випускників та студентів КНУ звернулася до ректора і членів вченої ради університету із вимогою позбавити Лукашенка цього звання. У березні цього року новообраний ректор Володимира Бугров заявив, що наразі відсутня процедура, згідно з якою Лукашенко може бути позбавлений звання почесного доктора.

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Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року на той час ректор вишу Леонід Губерський, а саме звання йому було присвоєно за кілька днів до цього, 2 листопада.

Нагадаємо, під час багатомісячних протестів у Білорусі, які розпочалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року, загалом було заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей. Демонстранти звинувачували владу у фальсифікаціях і вимагали проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестувальників.

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Білоруська опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії ради були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Європейський Союз і США запровадили санкції щодо Лукашенка та його оточення.

Обурення у багатьох країнах світу та в Україні викликали дії влади Білорусі в інциденті з літаком авіакомпанії Ryanair 23 травня, який примусили до посадки в аеропорту Мінська, після чого білоруські силовики затримали опозиційного блогера Романа Протасевича та його дівчину. Верховна Рада в ухваленій заяві різко засдила такі дії, а уряд України припинив авіасполучення з Білоруссю.

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