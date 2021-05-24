Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в Києві у вівторок, 25 травня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив мінінфраструктури, державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів. Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь", - написав Шмигаль у Telegram.

Він додав, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. "Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - заявив Шмигаль.

Напередодні пресслужба президента України повідомила, що Володимир Зеленський на нараді за участі, серед інших, Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова, доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборону польотів повітряних суден української реєстрації до Білорусі та через її територію.

Під час наради її учасники проаналізували події навколо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair.

Інцидент у Мінську

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила до екстреної посадки літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс.

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За даними авіакомпанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач МіГ-29. На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський активіст Роман Протасевич, якого затримали.

Санкції ЄС щодо Білорусі через інцидент з Ryanair

США, Євросоюз і НАТО висловили обурення тим, що трапилося. Зі свого боку, глава авіаперевізника Майкл О'Лірі в інтерв'ю ірландській радіостанції Newstalk назвав перехоплення літака його компанії білоруською владою "актом державного піратства" і припустив, що на борту могли перебувати агенти білоруського КДБ.

Ввечері 24 травня Брюссель оголосив про запровадження санкцій щодо Білорусі, які передбачають, крім іншого, заборону на користування європейськими аеропортами для білоруських авіакомпаній. Крім цього, Рада ЄС закликала авіакомпанії з Євросоюзу не заходити в повітряний простір Білорусі.

Офіційний Київ вимагає негайно звільнити Протасевича

МЗС України 24 травня закликав владу Білорусі негайно звільнити затриманого в Мінську білоруського блогера Протасевича.

Тим часом міжфракційне об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" виступило за припинення дипломатичних зв'язків із Білоруссю у зв'язку із затриманням Протасевича.