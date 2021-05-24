Лондон призупинив дію дозволів для авіакомпанії "Белавиа"

Після вимушеної посадки літака компанії Ryanair у Мінську Великобританія в понеділок, 24 травня, призупинила дію дозволів на польоти до цієї країни білоруської державної авіакомпанії "Белавиа". Про це повідомили міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс і глава британського МЗС Домінік Рааб.

Шеппс зазначив також, що дав вказівку Управлінню цивільної авіації Великобританії направити вимогу авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі задля безпеки пасажирів.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив у Палаті громад, що перенаправлення літака авіакомпанії Ryanair можна розцінювати як порушенням міжнародних правил авіаперевезень. Великобританія засудила дії білоруської влади та працює разом з союзниками й партнерами над спільною відповіддю, наголошували в уряді країни.

У Лондоні викликали посла Білорусі

Тим часом глава МЗС Великобританії Домінік Рааб повідомив британським парламентарям, що його відомство викликало посла Білорусі через учорашній інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair. За словами Рааба, цей випадок - "приголомшливий напад на цивільні авіаперевезення й атака на міжнародне право", цитує інформагенція dpa.

Крім того, Рааб вимагає "притягти до відповідальності режим Лукашенка" за таку небезпечну поведінку.

Раніше Великобританія вже запроваджувала санкції проти правителя Білорусі Олександра Лукашенка та його найближчого оточення.

Інцидент у Мінську

Нагадаємо, напередодні білоруська влада змусила до посадки в аеропорту Мінська рейс європейського бюджетного авіаперевізника Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс. За даними авіакомпанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач МіГ-29. На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський активіст Роман Протасевич. Хоч літак після перевірки знову відпустили, однак серед пасажирів, котрі повернулися до Вільнюса, Протасевича не було.

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Такі дії білоруської влади викликали різке обурення з боку ЄС, США, НАТО, а також окремих європейських країн. Інцидент обговорять також учасники неформального саміту ЄС, який розпочнеться 24 травня.

Раніше офіційні представники ЄС, а також високопосадовці різних європейських країн вимагали відчутних наслідків для Білорусі, в тому числі закриття повітряного простору цієї країни для європейської цивільної авіації.