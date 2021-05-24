"Нахабно і шокуюче": США відреагували на затримання Романа Протасевича в Мінську

Сполучені Штати назвали "нахабним і шокуючим вчинок режиму" Олександра Лукашенка, внаслідок якого літак Ryanair був змушений відхилитися від курсу і сісти в Мінську, а білоруський блогер Роман Протасевич був затриманий. Такий запис держсекретар США Ентоні Блінкен залишив у неділю, 23 травня, у Twitter.

"Ми вимагаємо проведення міжнародного розслідування і координуємо з нашими партнерами подальші кроки", - написав він, додавши, що ведуться консультації з ЄС, офіційними особами Литви та Греції. За словами Блінкена, Вашингтон підтримує "народ Білорусі".

Американський держсекретар при цьому наголосив, що рішення перенаправити літак поставило "під загрозу життя більше 120 пасажирів, включно із громадянами США", зазначили у пресслужбі Держдепу. "З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була здійснена під хибним приводом, ми виступаємо за якнайшвидше проведення засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду події", - зазначив дипломат.

Читайте також: Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову техніку проти демонстрантів

ICAO: Посадка Ryanair може суперечити Чиказькій конвенції

Те, що відбулося прокоментували і в Міжнародній організації цивільної авіації: "ICAO сильно стурбована очевидно вимушеною посадкою рейсу Ryanair c пасажирами на борту, що може суперечити Чиказькій конвенції".

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію встановлює правила прольоту над територією її країн-учасниць. В ICAO додали, що чекають додаткових подробиць, щоб зробити конкретні висновки.

У Литві розпочали розслідування інциденту

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив після посадки літака у Вільнюсі, що, окрім Протасевича та його партнерки, на борт літака після вимушеної посадки не повернулися ще четверо людей.

"Ми з'ясуємо, ким були ще четверо людей, які не полетіли далі з іншими. Литва розпочала розслідування, аби з'ясувати, що насправді сталося на тому літаку", - написав міністр у Facebook.

Затримання Романа Протасевича у Мінську

Літак лоукостера Ryanair здійснював регулярний рейс FR4978 за маршрутом Афіни-Вільнюс. На борту лайнера знаходився опозиційний блогер Роман Протасевич. Літак здійснив екстрену посадку в столиці Білорусі через повідомлення про мінування лайнера, яке згодом виявилося хибним. При цьому пасажирський літак супроводжував винищувач білоруських ВВС.

У лютому стало відомо, що Мінськ домагається від Варшави екстрадиції Степана Путіло і Романа Протасевича - засновника і тодішнього головного редактора популярного Telegram-каналу Nexta, оголошеного владою Білорусі екстремістським. КДБ Білорусі вніс Путіла та Протасевича до переліку фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Протасевичу загрожує щонайменше багаторічне позбавлення волі.

Читайте також: Лукашенко щодо позову проти нього у ФРН - Хто ви такі, щоб мене судити?

Критика ЄС та НАТО

У ЄС і НАТО вже також виступили з критикою цього інциденту. Так, гострі заяви вже зробили президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а також МЗС Греції.

Відреагував на події у Мінську і генеральний секрктар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми пильно стежимо за примусовим приземленням у Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича", - написав Столтенберг у Twitter. "Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування", - додав він.