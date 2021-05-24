 Затримання Протасевича: глава Ryanair заявив про ″піратство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Затримання Протасевича: глава Ryanair заявив про "піратство"

Керівник лоукостера назвав примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання владою Білорусі Романа Протасевича "підтримуваним державою піратством".

Fluggesellschaft Ryanair

Глава ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент з примусовою посадкою в Мінську літака, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса, і затримання журналіста і блогера Романа Протасевича "випадком підтримуваного державою угону, (...) підтримуваного державою піратства". Про це він заявив у понеділок, 24 травня, в ефірі ірландської радіостанції Newstalk.

За його словами, на борту рейсу FR4978 вочевидь перебували агенти білоруського Комітету державної безпеки. "Ми припускаємо, що кілька агентів КДБ залишили борт в аеропорту (в Мінську. - Ред.), - зазначив О'Лірі, якого цитує dpa. - Схоже, що викрадення журналіста і його супутниці було метою влади".

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Глава лоукостера назвав "дуже тривожним" те, що персонал і пасажири літака протягом декількох годин утримувалися озброєними людьми, і похвалив екіпаж лайнера за "феноменальну роботу".

У Білорусі кажуть про "навмисну політизацію"

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковно закликав ЄС дати "дуже чітку відповідь" на те, що сталося. Керівництво Білорусі не має демократичної легітимності і поводиться як диктатура, заявив він телерадіокомпанії RTÉ.

Infografik Karte Flugroute von Ryanair 4978 EN

Між тим у МЗС Білорусі заявляють про "навмисну політизацїю" ситуації з посадкою 23 травня в Мінську літака Ryanair. "Вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення", - ідеться в повідомленні прессекретаря відомства Анатолія Очі.

Затримання Романа Протасевича у Мінську

Як повідомлялось, літак лоукостера Ryanair 23 травня здійснював регулярний рейс FR4978 за маршрутом Афіни-Вільнюс. На борту лайнера знаходився опозиційний блогер Роман Протасевич. Літак здійснив екстрену посадкув столиці Білорусі через повідомлення про мінування лайнера, яке згодом виявилося хибним. При цьому пасажирський літак супроводжував винищувач білоруських ВПС.

Через інцидент у Мінську Брюссель розширив порядок денний саміту ЄС, який розпочнеться ввечері 24 травня. На ньому, крім питань щодо Росії, обговорять і можливі санкції щодо Білорусі в контексті примусової посадки літака і затримання опозиційного журналіста.

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