Затримання Протасевича: на саміті ЄС розширили порядок денний

Через інцидент у Білорусі в Брюсселі у понеділок, 24 травня, на засіданні Європейської Ради обговорять також примусову посадку в Мінську пасажирського літака авіакомпанії Ryanairта затримання білоруського блогера Романа Протасевича. Про розширення порядку денного саміту заявив голова Євроради Шарль Мішель.

За словами Мішеля, цей "безпрецедентний інцидент" не залишиться без наслідків. Як повідомляє німецький мовник Deutschlandfunk, глави урядів і держав ЄС обговорюватимуть під час зустрічі літака авіакомпанії Ryanair проти режиму глави Білорусі Олександра Лукашенка.

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У ЄС вимагають наслідків для влади Білорусі

З різкою критикою дій влади Білорусі з боку ЄС виступив не лише Мішель. Так, із гострими заявами з цього приводу виступили президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а також МЗС Греції. У деяких із цих заяв також лунали вимоги не залишити дії режиму Лукашенка без наслідків.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) також вказав на необхідність "відчутних наслідків" для білоруської влади. "Той факт, що літак рейсу між двома державами ЄС був змушений сісти під приводом загрози вибуху, є серйозним втручанням в цивільне повітряне сполучення в Європі", - сказав Маас. "Нас дуже непокоять повідомлення, що на шляху був затриманий журналіст Роман Протасевич", - додав він. За словами Мааса, такі дії не можуть залишитися без наслідків.

США кажуть про "нахабний і шокуючий" вчинок Лукашенка

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен назвав вчинок режиму Лукашенка "нахабним і шокуючим". "Ми вимагаємо проведення міжнародного розслідування і координуємо з нашими партнерами подальші кроки", - написав він, додавши, що ведуться консультації з ЄС, офіційними особами Литви та Греції. За словами Блінкена, Вашингтон підтримує "народ Білорусі".

Відреагував на події у Мінську і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми пильно стежимо за примусовим приземленням у Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича", - написав Столтенберг у Twitter. "Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування", - додав він.

Затримання Романа Протасевича у Мінську

Літак лоукостера Ryanair 23 травня здійснював регулярний рейс FR4978 за маршрутом Афіни-Вільнюс. На борту лайнера знаходився опозиційний блогер Роман Протасевич. Літак здійснив екстрену посадку в столиці Білорусі через повідомлення про мінування лайнера, яке згодом виявилося хибним. При цьому пасажирський літак супроводжував винищувач білоруських ВПС.