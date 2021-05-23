 Глави країн Балтії закликають закрити повітряний простір над Білоруссю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Глави країн Балтії закликають закрити повітряний простір над Білоруссю

Президенти Естонії, Латвії та Литви закликають запровадити санкції щодо Білорусі й закрити повітряний простір над цією країною. AirBaltic вже припинила польоти над Білоруссю.

Літак Ryanair, який змусили сісти у Мінську під приводом загрози вибуху бомби на літаку

Літак Ryanair, який змусили сісти у Мінську під приводом загрози вибуху бомби на літаку

Під час онлайн-переговорів президентки Естонії Керсті Кальюлайд з главами Латвії та Литви Егілсом Левітсом і Гітанасом Науседою, які відбулися у понеділок, 24 травня, політики закликали закрити повітряний простір над Білоруссю та запровадити щодо Мінська ефективні санкції. Про це повідомила пресслужба естонської президентки.

У повідомленні зазначається, що перемовини були присвячені примусовій посадці літака Ryanair у Білорусі та затриманню опозиційного журналіста Романа Протасевича. При цьому глави балтійських країн назвали дії режиму Олександра Лукашенка відвертим актом державного тероризму, який не має залишитися безкарним.

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Кальюлайд просить зняти "шовкові рукавички"

"Глави держав обговорили спільні кроки щодо чинення тиску на Білорусь після вчорашнього викрадення літака в рамках і Європейського Союзу, і Організації Об'єднаних Націй. Вони закликали звільнити викрадених, закрити повітряний простір Білорусі і запровадити ефективні санкції", - йдеться у повідомленні офіційного Талліна.

При цьому президентка Естоніх закликала використовувати всі наявні мирні засоби, щоб чинити тиск на режим Лукашенка. "Решта світу має припинити поводитися з білоруським режимом у шовкових рукавичках", - сказала Кальюлайд після переговорів з балтійськими колегами.

airBaltic вже припинила польоти над Білоруссю

Латвійська авіакомпанія airBaltic на тлі інциденту з посадкою в Мінську літака Ryanair вже ухвалила рішення призупинити польоти над територією Білорусі, повідомив міністр транспорту Латвії Талис Лінкайтс в інтерв'ю радіостанції Delfi 24 травня.

"Наша національна авіакомпанія airBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже ухвалила рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації", - сказав він.

ЄС може запровадити санкції проти Мінська

Літак лоукостера Ryanair 23 травня здійснював регулярний рейс FR4978 за маршрутом Афіни-Вільнюс. На борту лайнера знаходився опозиційний блогер Роман Протасевич. Літак здійснив екстрену посадку в столиці Білорусі через повідомлення про мінування лайнера, яке згодом виявилося хибним. При цьому пасажирський літак супроводжував винищувач білоруських ВПС.

Через інцидент у Мінську Брюссель розширив порядок денний саміту ЄС, який розпочнеться ввечері 24 травня. На ньому, крім питань щодо Росії, обговорять і можливі санкції щодо Білорусі в контексті примусової посадки літака і затримання опозиційного журналіста.

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