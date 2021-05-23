ЄС викликав посла Білорусі для пояснень щодо інциденту з літаком

Генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно викликав у понеділок, 24 травня, посла Республіки Білорусь в Європейському Союзі (ЄС) Олександра Міхневича. Як зазначається в повідомленні європейського дипломатичного відомства, це було зроблено за дорученням верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля. Білоруського дипломата поінформували, що Євросоюз засуджує "неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську, і затримала його пасажира Рамана Протасевича", йдеться в повідомленні.

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У ЄС вважають, що влада Білорусі цим актом примусу поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Стефано Санніні виклав позицію ЄС, що "обурливі дії білоруської влади становлять ще одну кричущу спробу змусити замовкнути всі опозиційні голоси в країні". Крім того, в Брюсселі зажадали від влади в Мінську "негайного звільнення" Протасевича. Також у Брюсселі застерегли, що ЄС розгляне наслідки таких дій білоруської влади, включаючи можливі заходи проти відповідальних осіб.

Нагадаємо, ще напередодні різні представники та офіційні особи ЄС одностайно й рішуче засудили вимушену посадку літака авіаперевізника Ryanair, серед пасажирів якого був і опозиційний активіст Роман Протасевич. Повітряне судно здійснювало рейс Афіни-Вільнюс.

Згодом літаку таки дозволили продовжити політ, однак Протасевича серед пасажирів, котрі прибули в Вільнюс, не було.

Інцидент у Мінську розглянуть також під час неформального саміту ЄС 24 травня, де обговорять можливі заходи у відповідь, серед яких посилення санкцій проти Білорусі, а також запровадження обльоту повітряного простору цієї країни для цивільних європейських авіакомпаній.

Інцидент у Мінську засудили також уряди європейських країн, в тому числі Німеччина, Польща, Греція, країни Балтії, а також США й НАТО.

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