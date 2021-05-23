ЄС викликав посла Білорусі для пояснень щодо інциденту з літаком

Генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно викликав у понеділок, 24 травня, посла Республіки Білорусь в Європейському Союзі (ЄС) Олександра Міхневича. Як зазначається в повідомленні європейського дипломатичного відомства, це було зроблено за дорученням верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля. Білоруського дипломата поінформували, що Євросоюз засуджує "неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську, і затримала його пасажира Рамана Протасевича", йдеться в повідомленні.
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У ЄС вважають, що влада Білорусі цим актом примусу поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Стефано Санніні виклав позицію ЄС, що "обурливі дії білоруської влади становлять ще одну кричущу спробу змусити замовкнути всі опозиційні голоси в країні". Крім того, в Брюсселі зажадали від влади в Мінську "негайного звільнення" Протасевича. Також у Брюсселі застерегли, що ЄС розгляне наслідки таких дій білоруської влади, включаючи можливі заходи проти відповідальних осіб.
Нагадаємо, ще напередодні різні представники та офіційні особи ЄС одностайно й рішуче засудили вимушену посадку літака авіаперевізника Ryanair, серед пасажирів якого був і опозиційний активіст Роман Протасевич. Повітряне судно здійснювало рейс Афіни-Вільнюс.
Згодом літаку таки дозволили продовжити політ, однак Протасевича серед пасажирів, котрі прибули в Вільнюс, не було.
Інцидент у Мінську розглянуть також під час неформального саміту ЄС 24 травня, де обговорять можливі заходи у відповідь, серед яких посилення санкцій проти Білорусі, а також запровадження обльоту повітряного простору цієї країни для цивільних європейських авіакомпаній.
Інцидент у Мінську засудили також уряди європейських країн, в тому числі Німеччина, Польща, Греція, країни Балтії, а також США й НАТО.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
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Мінські "діджеї змін"
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова