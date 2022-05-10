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Вільнюс - столиця Литви. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільнюс".
Вільнюс розташовано на південному сході Литви. Кількість населення становить понад 550 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.