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Вільнюс

Вільнюс - столиця Литви. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільнюс".

Вільнюс розташовано на південному сході Литви. Кількість населення становить понад 550 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою 10.05.2022

Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Литовці про війну РФ в Україні: Ми можемо стати наступними

Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними" 21.04.2022

У Сувальському коридорі, затиснутому між Калінінградом та Білоруссю, готуються до можливого нападу Росії на Литву. Репортаж DW з міста Маріямполе.
Литва готова розмістити війська США на постійній основі

Литва готова розмістити війська США на постійній основі 09.02.2022

На тлі загострення відносин з Росією литовська влада очікує на військову допомогу від країн НАТО. Президент країни Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс має намір просити США розмістити війська у Литві на постійній основі.
30 років по тому: на Горбачова подали в суд у Литві за міжнародний злочин

30 років по тому: на Горбачова подали в суд у Литві за "міжнародний злочин" 13.01.2022

Михайла Горбачова звинувачують в тому, що як верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, він не перешкодив "міжнародному злочину проти литовців".
Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю

Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю 14.12.2021

Мало яка країна так затято протистоїть тиску Китаю як Литва. Вільнюс бойкотує заходи за участю Пекіна, радить викидати китайські телефони та встановлює дипломатичні відносини з Тайванем. Чому?
Литва передала Україні партію військової допомоги

Литва передала Україні партію військової допомоги 09.12.2021

Вільнюс не може ігнорувати нарощування військ РФ поблизу кордонів України, заявив міністр оборони Литви.
Представництво Тайваню в Литві не порушує принцип єдиної КНР - Єврокомісія

Представництво Тайваню в Литві не порушує принцип єдиної КНР - Єврокомісія 21.11.2021

Після відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі КНР понизив дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах. У Єврокомісії не вбачають в діях Литви порушення політики ЄС щодо єдиної КНР.
У Литві тисячі людей протестували проти обмежень для невакцинованих

У Литві тисячі людей протестували проти обмежень для невакцинованих 10.09.2021

Учасники акції протестували проти планів уряду дозволи користування громадським транспортом тільки для власників COVID-сертифікатів. На акцію в Вільнюсі вийшли близько п'яти тисяч людей.
Вільнюс вручив Мінську ноту через білоруських прикордонників

Вільнюс вручив Мінську ноту через білоруських прикордонників 18.08.2021

МЗС Литви вважає провокацією незаконний перетин білоруськими прикордонниками литовського кордону. 12 білоруських прикордонників перетнули кордон, відтісняючи мігрантів на територію Литви.
Держтурфірма з Мінська допомагала іракцям проникати в Литву - ЗМІ

Держтурфірма з Мінська допомагала іракцям проникати в Литву - ЗМІ 14.08.2021

Компанія "Центркурорт" зі структури управління справами президента Білорусі координувала потік нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС через Білорусь, з'ясували "Досьє" і Der Spiegel.

Литва і Польща закликали ЄС до розширення санкцій щодо Білорусі

Литва і Польща закликали ЄС до розширення санкцій щодо Білорусі 07.08.2021

Режим Лукашенка перетворив нелегальну міграцію на інструмент політичного тиску на ЄС, заявили прем'єри Литви і Польщі. Вільнюс і Варшава називають розширення санкцій ЄС можливою відповіддю Мінську.
Вільнюс відреагував на рішення Лукашенка закрити кордон

Вільнюс відреагував на рішення Лукашенка закрити кордон 05.08.2021

Режим у Мінську прикривається нелегальними мігрантами як заручниками, заявляють в Офісі президента Литви.

Литва погрожує Білорусі новими санкціями через наплив мігрантів

Литва погрожує Білорусі новими санкціями через наплив мігрантів 30.07.2021

Глава МЗС Литви підкреслив, що Вільнюс порушить питання на рівні ЄС про нові санкції, якщо Білорусь не вдаватиметься до жодних дій.
Посилення кордону з Білоруссю обійдеться Литві в 42 мільйони євро

Посилення кордону з Білоруссю обійдеться Литві в 42 мільйони євро 10.07.2021

Литва вважає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридної агресією" з боку Мінська. За словами посла в ФРН, Вільнюс витратить 42 мільйони євро на зміцнення кордону.
Литва висилає більшість білоруських дипломатів

Литва висилає більшість білоруських дипломатів 07.07.2021

У відповідь на дії Мінська МЗС Литви оголосило висилку основної частини дипломатичного персоналу посольства Білорусі у Вільнюсі.
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