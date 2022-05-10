Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю

Мало яка країна так затято протистоїть тиску Китаю як Литва. Вільнюс бойкотує заходи за участю Пекіна, радить викидати китайські телефони та встановлює дипломатичні відносини з Тайванем. Чому?