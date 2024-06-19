Обов'язкова служба в армії. Як ставляться до неї у Литві?

З 2026 року збройні сили Литви переходять до загального військового обов'язку. Це відроджує старі й породжує нові проблеми, як, втім, і нові можливості. Якою є реакція суспільства на нововведення?

Максиму з Вільнюса скоро 22 роки. Торік його призвали до литовської армії, де він відслужив належні 9 місяців. Його спогади про службу в піхотній бригаді в місті Таураґе, що на кордоні з Калінінградською областю, подібні до мільйонів інших спогадів про службу в збройних силах різних країн. Спочатку конфлікти молодих людей з різною освітою і соціального походження, згодом усвідомлення обов'язку, притирання характерів і, наприкінці служби, новий погляд на себе і на життя.

Від призовників - до професіоналів. І знову до призовників

З 2026 року такий досвід доведеться здобути всім громадянам Литви віком від 18 до 22 років. Рішення Сейму Литовської Республіки про введення загального призову на військову службу, ухвалене минулого тижня, не стало сенсацією. Дискусії про це почалися незабаром після повномасштабної російської агресії проти України в лютому 2022 року. У 2008 році, через чотири роки після вступу Литви до НАТО, країна відмовилася від призову і перейшла повністю на професійну армію. Однак після анексії Росією Криму, Литва 2015 року першою в Європі повернула призов до армії, щоправда, вибірковий. Саме під нього і потрапив Максим.

Нова постанова парламенту зберігає дев'ятимісячний термін служби, натомість збільшує час альтернативної цивільної служби з 10 місяців до року. Вступити до вишу без проходження армійської служби стане неможливим. Натомість тих, хто вже набув дефіцитної в армії спеціальності, призвуть лише на три місяці.

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До НАТО взивай, але рук докладай

Постанова парламенту відображає нову військово-політичну реальність у Балтійському регіоні. Тут по-справжньому побоюються можливого вторгнення Росії і готуються до нього. Заплановане на 2026-27 роки розміщення в Литві бригади Бундесверу дало поштовх серйозному перегляду оборонної політики країни. Загальний призов (на додаток до професійних військових, які залишаються основою армії) має продемонструвати союзникам Литви по НАТО серйозність намірів політичного керівництва зробити все для захисту території та суверенітету країни.

"Ще кілька років тому деякі наші політики публічно говорили: "НАТО нас завжди захистить!". Малося на увазі, що Литва - маленька країна, тому може обійтися без особливих інвестицій в оборону, - згадує голова Асоціації полковників - спілки відставних старших офіцерів литовської армії - Вейдотас Маліньоніс. - Сьогодні все інакше, і рішення про загальний призов це підтверджує". За словами Маліньоніса, на повну силу рішення Сейму запрацює до 2028 року: "Будуть потрібні додаткові вкладення в інфраструктуру, наприклад, у будівництво казарм, щоб забезпечити повноцінний призов. Але це швидше питання часу, а не політичної волі".

Зрозуміло, на допомогу НАТО Литва все одно розраховує. Батальйон передового базування альянсу, сформований на основі Бундесверу, розміщений у країні на постійній основі. Разом із підрозділами союзників, що прибувають на певний час, його особовий склад регулярно займається бойовою підготовкою. "Ми разом з американцями, поляками і португальцями були на великих навчаннях у Пабраді, на кордоні з Білоруссю, - згадує Максим. - Було дуже цікаво порівняти наше озброєння, техніку, навіть сухі пайки. Корисний виявився досвід".

І не тільки суто військовий. "Коли прийшла повістка, я дуже не хотів іти в армію, - каже Максим. - Але сьогодні розумію: після армії я став іншим, більш відповідальним і організованим. Я краще спілкуюся з людьми і краще їх розумію". Мати Максима, 47-річна Ірина додає: "Це може здатися дивним, але після армії син став добрішим, більше цінує сім'ю. Думаю, позначився час, проведений далеко від дому, нехай і короткий". Ірина підтримує рішення Сейму про загальний призов: "І для країни добре, і юнаки дорослішими будуть".

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43-річний Валентинас, батько 16-річного школяра Еванаса, висловлюється стриманіше. "Я сам відслужив 4 роки за контрактом зв'язківцем. Якщо почнеться справжня війна, дев'ятимісячної підготовки, всіх цих стрільб і метання гранат, не вистачить, щоб протистояти справжньому ворогові. Все одно весь тягар боїв ляже на професійних військових, а не на хлопчаків".

На думку Валентінаса, юнакам краще проходити курс молодого бійця в добровольчих загонах, які набирають у Литві для цивільної оборони, патрулювання та надання сприяння поліції в разі воєнного стану. Валентинас вважає, що армія поки що не готова до нових проблем, характерних для сучасної епохи: "Багато дітей практично не вилазять із комп'ютера і живуть у віртуальній реальності. Це позначається на їхній здатності спілкуватися з товаришами по службі, сприймати поставлені завдання. Плюс дуже багато фізично погано розвинених, а іноді й просто хворих хлопців. Зрештою, значна частина сьогоднішніх школярів погано розуміє слово "обов'язок". Адже тепер навіть чергування по класу, як раніше, немає. А батьки їх часто відгороджують від будь-якої роботи по дому".

Вайдотас Маліньоніс згоден, що зі здоров'ям призовників є проблеми. Але не вважає стан справ критичним. "Сьогодні відсів на призовних комісіях - до 50 відсотків, - каже він. - Але, по-перше, частина норм застаріла, і їх можна і потрібно змінити. По-друге, любителям комп'ютерних ігор необов'язково бігати лісами з автоматом. Найздібніші нехай займаються системами зв'язку, кібервійною і запуском дронів. Тут вимоги до фізпідготовки можуть бути не такі суворі". Маліньоніс вважає, що, враховуючи різноманітні потреби сучасної армії, відсоток відсіву призовників можна скоротити до 30.

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"Служба в армії допоможе громадянам зблизитися"

Рішення про загальний призов схвалюють у Спілці стрільців Литви - 14-тисячній воєнізованій організації добровольців, яку контролює і фінансує уряд. Спілка навчає населення самооборони, а в разі вторгнення в Литву, має стати частиною збройних сил і разом обороняти країну. "Зараз, природно, всі говорять про проблеми, пов'язані з призовом. Але з часом служба в армії допоможе громадянам зблизитися, ще більше відчути себе єдиним суспільством", - вважає керівник проєкту допомоги Україні Спілки стрільців Харольдас Даумантас.

Литва, на відміну від Латвії та Естонії, близька до мононаціональної держава. 80 відсотків населення - етнічні литовці. 20 відсотків - поляки, росіяни, білоруси та інші етноси. Недавній піхотинець Максим на запитання про те, чи відчував він якийсь дискомфорт від того, що походить з російськомовної родини, відповів: "Жодного. Це взагалі не тема в армії. Командири стежать, щоб ніяких конфліктів на цьому ґрунті не було. Державна мова литовська. Але в побуті багато хто спокійно говорив російською. Пам'ятаю тільки одного хлопця в нашому взводі, який спілкувався зі мною суворо литовською, підкреслено сухо і тільки якщо вимагали службові обставини. Але це мені не створювало жодних проблем".

"У мене є мрія, щоб, як в Ізраїлі, служити в литовській армії могли б і люди з обмеженими можливостями, - каже Даумантас зі Спілки стрільців. - Вони теж громадяни і, кожен на своєму рівні, можуть робити внесок в оборону країни. Я думаю, багато хто з них був би радий це зробити".