Бундесвер іде в Литву: не тільки танки й гаубиці

У Литві з радістю готуються розмістити на постійній основі бригаду Бундесверу. Однак від Берліна у Вільнюсі чекають ще більшого - швидкої підтримки членства України в НАТО.

Понеділок 18 грудня став украй радісним днем для багатьох в Литві. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і його литовський колега Арвідас Анушаускас підписали договір про постійну дислокацію в країні бригади Бундесверу - п'яти батальйонів, включно з танковим і артилерійським, загалом майже п'ять тисяч військовослужбовців.

Танки, гармати та дитячий садок

Планується, що бригада буде повністю оснащена і боєготова до 2027 року, хоча розгортання її почнеться, можливо, вже у 2024 році. Нинішній багатонаціональний батальйон передового базування НАТО, також сформований на основі Бундесверу у 2016 році, увійде до складу нової бригади. Відмінність бригади буде не тільки в чисельності, рівні й кількості бойової техніки. Нинішній особовий склад служить по пів року і змінюється на ротаційній основі. А майбутня бригада матиме постійний склад, і ротація відбуватиметься так, як у звичайній військовій частині, - через кілька років. Багато німецьких військових приїдуть до Литви з сім'ями, тож плани будівництва сучасних гарнізонів містять і створення шкіл і дитячих садків.

Міністри оборони Литви і Німеччини Арвідас Анушаускас і Борис Пісторіус підписують договір про постійну дислокацію в Литві бригади Бундесверу, 18 грудня 2023 року Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Я добре пам'ятаю, з яким скепсисом у 2017 році литовці зустріли прибуття перших військових з багатонаціонального батальйону під командою німецьких офіцерів. "Чому нам так не щастить? - запитав мене тоді один знайомий, відомий литовський журналіст. - В Естонії батальйон НАТО на основі британської армії, в Латвії - канадської, і тільки Литві дісталися ці хлопці Меркель (ексканцлерка ФРН Анґела Меркель. - Ред.)? Перш ніж стріляти в солдатів Путіна, вони будуть дзвонити в Берлін і просити у неї дозволу".

Те, що Литва витрачає на оборону погоджені в 2006 році самітом НАТО в Ризі два відсотки ВВП, а Німеччина - трохи більше одного відсотка, породжувало жарти: "Я бачив німецький танк. - Його везли в ремонт? - Ні, сам їхав. - Значить, не німецький був". Загалом, у Литві, як і в інших країнах Центральної Європи, і звичайні громадяни, і політики відчували до Німеччини помітну недовіру.

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2022 рік змінив не все, але багато чого. Після того, як уряд канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) зайняв тверду позицію солідарності з Україною, жарти зникли. Зате я сам бачив не раз, як до колон бронемашин з хрестами Бундесверу на бортах виходять з частуванням жителі придорожніх сіл.

"Я б сказав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну позиція Німеччини зазнала найбільших змін у порівнянні з іншими країнами-членами НАТО. Німеччина сьогодні - повноцінний гарант безпеки Литви", - так прокоментував DW візит Бориса Пісторіуса депутат Сейму, колишній посол Литви в Сполучених Штатах і Мексиці Жигімантас Павіленіс.

Солдати Бундесверу в Литві у складі батальйону багатонаціональних сил НАТО, серпень 2017 року Фото: picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

Балтійський регіон проти Путіна

Кястутіс Будріс, радник президента Гітанаса Науседи, розповів DW, що на зустрічі з главою Литовської Республіки Борис Пісторіус говорив про те, який серйозний вплив підготовка і розміщення на постійній основі повноцінної бригади Бундесверу зможуть мати як на безпеку в усьому регіоні Балтійського моря, так і на майбутнє НАТО. "Ми сподіваємося на те, що на новому рівні запрацює формат "3+3" - три країни Балтії плюс Німеччина, Канада і Великобританія, що в колективній обороні регіону посилиться не тільки сухопутний, а й військово-морський і військово-повітряний компоненти", - зазначив Будріс.

За його словами, ці колективні зусилля повинні переконати Вашингтон, що європейці - не тільки "споживачі" безпеки, що живуть під американською парасолькою, а ефективні її "виробники". "Це особливо важливо на тлі можливої зміни пріоритетів майбутньої американської адміністрації", - дипломатично зауважив радник президента Литви.

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Стурбованість стосовно можливого відходу США з Європи й навіть виходу з Північноатлантичного альянсу в разі приходу в Білий дім ізоляціоністськи налаштованої республіканської адміністрації в європейських столицях дуже сильна. А в Центральній Європі й Балтії - особливо. Водночас у Вільнюсі розраховують на те, що ефективна дипломатія і демонстрація готовності європейців ефективно захищати самих себе можуть запобігти такому розвитку подій.

"Німцям є чого повчитися в Литви, - вказав в інтерв'ю DW депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). - Приміром, цифрова інфраструктура тут набагато краща, ніж у Німеччині. Але найважливіша річ - це єдність союзників, військова і політична. Володимир Путін повинен знати: спади йому в голову полізти в країни Балтії, від союзників він отримає єдину потужну відповідь".

ЗРК Patriot Бундесверу у Вільнюському аеропорту перед самітом НАТО, 8 липня 2023 року Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Олаф Шольц як надія

На щорічному Литовсько-німецькому форумі, організованому Сеймом Литви і Фондом імені Конрада Аденауера, проведення якого цього року збігло у часі з візитом міністра оборони ФРН, литовські учасники говорили, що, з їхньої точки зору, сумніви щодо політичної сміливості німецького політичного класу остаточно розсіються тоді, коли в Берліні ухвалять і підтримають ідею вступу України в НАТО. З точки зору литовців, на майбутньому саміті НАТО, що має відбутися 2024 року у Вашингтоні, Альянс повинен зробити рішучий крок у цьому напрямі.

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"У рік 75-річчя нашого союзу Путін повинен зрозуміти раз і назавжди - не йому вирішувати, вступить Україна в НАТО чи ні, - говорив з трибуни депутат Кізеветтер. - Зрештою, за всіх проблем членство України в Альянсі - наш життєвий інтерес". Представники Зелених, що входять до урядової коаліції в Німеччині, з відставним полковником не сперечалися і висловлювалися в тому ж дусі. У кулуарах литовці нарікали на те, що не до кінця впевнені в позиції федерального канцлера Шольца, і обговорювали чутки про розбіжності між ним і главою міноборони Пісторіусом.

"У наступному році на Вашингтонському саміті ми чекаємо справжнього лідерства не тільки від американців, але і від Берліна, - сказав депутат Сейму Павіленіс. - Вони повинні зробити сміливий крок і дати Україні шанс. Після рішення розмістити бригаду Бундесверу в Литві ми віримо - у Берліна це вийде".