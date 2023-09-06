У ФРН підтвердили відправку бригади Бундесверу до Литви

Уряд ФРН не відмовляється від наміру перекинути до Литви чотири тисячі німецьких військових. Раніше опитування Spiegel показало, що лише кожен п'ятий солдат Бундесверу готовий добровільно вирушити до Литви.

Уряд Німеччини має твердий намір перекинути до Литви бригаду Бундесверу чисельністю до чотирьох тисяч військовослужбовців. "Наміри не змінилися", - запевнив речник міністерства оборони ФРН у середу, 6 вересня, в Берліні.

За його словами, планування має бути завершене до кінця року, для того, щоб уже 2024 року якнайшвидше підготувати й здійснити передислокацію німецьких військових до цієї балтійської країни.

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Багато німецьких військових не хочуть їхати до Литви

Чиновник відреагував таким чином на результати проведеного виданням Der Spiegel опитування, згідно з яким лише кожен п'ятий німецький військовий готовий добровільно вирушити до Литви. "З огляду на те, що чисельність Бундесверу становить близько 180 тисяч військовослужбовців, така квота суто арифметично не є проблемою", - сказав він і додав, що "добровільність не є чільним організаційним принципом у Бундесвері".

На тлі війни Росії проти України Німеччина у червні оголосила намір розмістити в Литві чотири тисячі німецьких військовослужбовців. У середині серпня Вільнюс закликав Берлін прискорити розгортання бригади Бундесверу в країні.

Ця країна Балтії, що входить до Євросоюзу і НАТО, межує з російським ексклавом Калінінградською областю і найближчим союзником Росії Білоруссю.