У ФРН підтвердили відправку бригади Бундесверу до Литви
Уряд Німеччини має твердий намір перекинути до Литви бригаду Бундесверу чисельністю до чотирьох тисяч військовослужбовців. "Наміри не змінилися", - запевнив речник міністерства оборони ФРН у середу, 6 вересня, в Берліні.
За його словами, планування має бути завершене до кінця року, для того, щоб уже 2024 року якнайшвидше підготувати й здійснити передислокацію німецьких військових до цієї балтійської країни.
Читайте також: Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними"
Багато німецьких військових не хочуть їхати до Литви
Чиновник відреагував таким чином на результати проведеного виданням Der Spiegel опитування, згідно з яким лише кожен п'ятий німецький військовий готовий добровільно вирушити до Литви. "З огляду на те, що чисельність Бундесверу становить близько 180 тисяч військовослужбовців, така квота суто арифметично не є проблемою", - сказав він і додав, що "добровільність не є чільним організаційним принципом у Бундесвері".
На тлі війни Росії проти України Німеччина у червні оголосила намір розмістити в Литві чотири тисячі німецьких військовослужбовців. У середині серпня Вільнюс закликав Берлін прискорити розгортання бригади Бундесверу в країні.
Ця країна Балтії, що входить до Євросоюзу і НАТО, межує з російським ексклавом Калінінградською областю і найближчим союзником Росії Білоруссю.