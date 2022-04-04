 Литовці про війну РФ в Україні: ″Ми можемо стати наступними″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними"

У Сувальському коридорі, затиснутому між Калінінградом та Білоруссю, готуються до можливого нападу Росії на Литву. Репортаж DW з міста Маріямполе.

Пауліус Лішкаускас тренується стріляти

Пауліус Лішкаускас тренується стріляти

Вогонь! Починається навчання зі стрільби. Уже три роки Пауліус Лішкаускас вправляється на випадок реальної небезпеки. І вона ще не була настільки близькою, як зараз, пояснює 39-річний чоловік у розмові з DW: "Ще 2014-го я мав намір приєднатись до Литовського стрілецького союзу, коли Росія анексувала український Крим і почала війну на Сході України. Російська пропаганда уже тоді взяла під приціл Литву. І для нас це означало, що ми можемо стати наступними".

Разом з Пауліусом на навчання приходять з десяток чоловіків та жінка. У затемненому приміщенні на другому поверсі невеличкого будинку, розташованого в пішохідній зоні містечка Маріямполе, встановлено екран. На ньому транслюється анімація ймовірних терористів, які ховаються десь за рогом. Вони - ціль. Усе це могло б виглядати як безневинна комп'ютерна гра, якби після кожного пострілу не лунали б гучні крики з динаміків - нагадуючи таким чином про справжню війну, яка має місце зараз у центрі Європи.

Читайте також: Литва заборонила публічну демонстрацію георгіївської стрічки та знаків "Z" і "V"

Єдина жінка у тирі - дружина Пауліуса. Обоє вони у формі оливкового кольору Литовського стрілецького союзу - підтримуваного державою воєнізованого формування. Литовський стрілецький союз є свого роду додатковою армією, у лавах якої перебувають литовці та литовки, які регулярно тренуються зі зброєю і готові у разі необхідності йти воювати. 

Воєнізоване угруповання з сумнівною репутацією

Союз має давні традиції та сумнівну репутацію. Він був заснований на початку 20 століття під час боротьби за незалежність Литви і під час Другої світової війни спрівпрацював з нацистами. Після приєднання Литви до Радянського Союзу стрільці боролися як партизани проти комуністів, деякі з них стали жертвами сталінського режиму. Після відновлення незалежності Литви у 1990-х стрілецький союз відродився. А з початком війни Росії проти України кількість членів у ньому почала зростати - Пауліус тішиться, що зараз їх 14 тисяч.

Тренування Литовського стрілецького союзу

Тренування Литовського стрілецького союзу

Тішиться, бо родина Пауліуса мешкає у регіоні, який у разі війни з Росією буде особливо вразливим - ідеться про так званий Сувальський коридор - вузький сухопутний відрізок, який поєднує Литву й Польщу. Ця затиснута між російським ексклавом Калінінград на північному заході та Білоруссю на південному сході територія завширшки лише 65 кілометрів. Тут багато хто побоюється, що Москва може перекрити цей коридор, котрий поєднує країни Балтії з партнерами по НАТО, і відчувається глибока антипатія відносно Росії.

Читайте також: Війна РФ проти України: як ЄС допомагає розслідуванню воєнних злочинів

Таку неприязнь відчуває і Пауліус, який, до речі, працює адвокатом, коли знімає форму Стрілецього союзу. Литовець, однак, розділяє між російською політикою та звичайними людьми в Росії: "В мене є клієнти-росіяни, з якими я маю більш тісні контакти. До них я не маю почуття ненависті. Її я маю швидше до їхньої держави та російської пропаганди".

Сувальський коридор на карті Європи

Сувальський коридор на карті Європи

Цю ненависть мають відчувати також росіяни, які їдуть потягом з Москви до Калінінграда - потяг прямує через литовську столицю. У Вільнюсі їм не дозволено виходити, але вздовж колії виставлені плакати з кривавими кадрами війни в Україні, і пасажири можуть побачити їх через вікна вагонів. На плакатах вони можуть прочитати й запитання, чи справді вони хочуть підтримувати російського президента Путіна.

Війна РФ в Україні: страх та передих для Литви

Майже 45 років Росія та Литва належали до однієї держави - Радянського Союзу. Після проголошення своєї незалежності в 2004 році Литва вступила в НАТО. В останні роки зросла напруга у відносинах з Росією.

Війна в Україні - тривожний сигнал, застерігає депутат литовського парламенту Лаурінас Каскунас. В інтерв'ю DW він закликав Литву краще підготуватись до можливої агресії з боку Росії: "У нас є лише кілька років, щоб підготуватися. Тому нам потрібна більша присутність НАТО як надійний засіб відлякування".

Пасажири потяга Москва-Калініград у Вільнюсі бачать такі плакати

Пасажири потяга "Москва-Калініград" у Вільнюсі бачать такі плакати

Читайте також: Литва першою в ЄС повністю відмовилась від газу з РФ

Передих забезпечують Литві саме українці, констатує політолог Томас Янелюнас з Вільнюського університету. Коли почалася війна, у Литві були люди, які мали намір залишити країну через страх, розповів він DW. Однак зараз є багато тих, хто вважає, що армія РФ не така сильна, як уявлялося, наголошує політолог. А воля українців - сильніша: "Такі речі, як війна в Україні, дуже хороший урок для нас. І вони дають нам час підготуватися. Українці дають нам час. І ми повинні використати його оптимально". 

Наприклад, тренуватись у стрільбі, каже Пауліус зі Литовського стрілецького союзу. Він би більше зрадів більшій кількості вояків НАТО, але у разі війни піде на фронт зі своєю дружиною. "Важко зараз говорити про майбутнє. Ми живемо у важкі часи і ніхто не знає, що станеться завтра. Тому важливо жити тут і зараз й поступово з патріотизмом посилювати свою країну". 

Через війну в Україні люди у Сувальському коридорі дивляться в майбутнє з великим занепокоєнням. 

Дивитись відео 03:39

Руїни Чернігова: щонайменше загинули понад 700 людей (19.04.2022)

Також за темою

BERLIN, GERMANY - MARCH 26: The Russian Embassy stands on March 26, 2018 in Berlin, Germany. German authorities announced earlier in the day that they are expelling four Russian diplomats as part of a similar move by other European Union countries as a reaction to the allegations against Russia in the Skripal affair. Countries across Europe as well as the United States accuse Russia of being behind the assassination attempt on former Russian double agent Sergei Skripal in the United Kingdom. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Німеччина висилає 40 російських дипломатів 04.04.2022

ФРН оголошує небажаними значну кількість співробітників посольства РФ, які щодня працювали "проти свободи і згуртованості" країни. Росія пообіцяла відповісти "на цей злісний акт німецької політичної машини".

22.02.2022, Litauen, Rukla: Deutsche Bundeswehrsoldaten des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen warten auf die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht bei ihrer Ankunft auf dem Militärstützpunkt. Lambrecht will mit ihrem Amtskollegen Anusauskas über die russische Eskalation sprechen. egen der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt hatte das Verteidigungsministerium entschieden, rund 350 zusätzliche Männer und Frauen mit rund 100 Fahrzeugen und Waffensystemen nach Litauen zu schicken, um die Sicherheit des Nato-Partners zu unterstützen. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом - "Європа у фокусі" (16.03.2022) 16.03.2022

Україна: як рятують дітей та сиріт від війни. Молдова: як живе село, оточене проросійським Придністров'ям. Литва: як посилюють війська на кордоні з Калінінградською областю.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK PEOPLES REPUBLIC - MARCH 4, 2022: A view of a temporary repair shop for military hardware in the village of Petrovskoye. Tensions started heating up in Donbass on February 17, with the Donetsk and Lugansk People's Republics reporting the most intense shellfire from Ukraine in months. Early on February 24, President Putin announced the start of a special military operation by the Russian Armed Forces in response to appeals for help from the leaders of both republics. Sergei Bobylev/TASS]

В Україні близько 600 військовополонених РФ - Верещук 04.04.2022

Росія 40-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 4 квітня.

Реклама

Докладно

Пауліус Лішкаускас тренується стріляти

Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними"

У Сувальському коридорі, затиснутому між Калінінградом та Білоруссю, готуються до можливого нападу Росії на Литву.  

Логотип газогону Північний потік-2

"Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини

Підтримка ФРН "Північного потоку- 2" стала фактором сприяння війні РФ проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  