Литва заборонила публічну демонстрацію георгіївської стрічки та знаків "Z" і "V"
За публічну демонстрацію символів російського вторгнення в Україну у Литовській республіці штрафуватимуть.
Російський танк у Маріуполі
Парламент Литви затвердив поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення та закон про збори, які забороняють "знаки та символи, що пропагують воєнну агресію", повідомляє пресслужба Сейму у вівторок, 19 квітня. Заборона накладена, зокрема, на георгіївську стрічку та знаки "V" і "Z", які використовуються Росією як символи вторгнення в Україну, уточнив парламент у своєму Twitter.
Нові поправки забороняють "поширення або демонстрацію символів тоталітарних або авторитарних режимів, які використовувалися або використовуються цими режимами для воєнної агресії, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, які вчинені або вчиняються ними", ідеться в опублікованому пресрелізі.
За порушення закону передбачені штрафи на суму від 300 до 700 євро для фізичних та від 600 до 1200 євро для юридичних осіб. За повторні порушення сума штрафів зросте до 900 та 1500 євро відповідно.
"Z" и "V" - поруч з нацистською символікою
У початковому варіанті законопроєкту депутати пропонували навести конкретні заборонені символи, але Сейм проголосував за узагальнене формулювання. "Комітет з правових питань обрав спільну редакцію. Це дозволяє охопити більше символів", - пояснила рішення одна з ініціаторів поправок Пауле Кузьміцькене. За поправки проголосували 124 члени Сейму, один висловився проти, двоє утрималися. З 2008 року за цим законом у країні заборонено демонстрацію символіки нацистської Німеччини, СРСР та Литовської РСР.
У квітні використання георгіївської стрічки "у контексті воєнної агресії" Росії проти України також заборонив парламент Молдови.
У Німеччині влада двох федеральних земель - Нижньої Саксонії та Баварії - оголосила про кримінальну відповідальність за використання знака "Z" у громадських місцях. "Кожен, хто за допомогою знака Z публічно висловлює схвалення агресивної війни президента Росії Путіна проти України, повинен розуміти, що на нього у Нижній Саксонії чекає кримінальне переслідування", - заявив 25 березня міністр внутрішніх справ Нижньої Санксонії Борис Пісторіус (Boris Pistorius).
В окремих випадках використання символів Z та V "може означати вираження схвалення російської агресії і таким чином підпадати під 140 статтю німецького Кримінального кодексу та опинятися під забороною", пояснював раніше представник МВС Німеччини Марек Веде (Marek Wede).
У ФРН вже розслідують понад 140 справпро схвалення війни Росії проти України, більшість з яких пов'язані з використанням літери "Z".
Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
Стадіон імені Гагаріна
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
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Чернігів після російської навали
Залишки мирного життя
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Чернігів після російської навали
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