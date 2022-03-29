У Німеччині розслідують нанесення літери Z на авто біженців з України

На північному заході Німеччини невідомі нанесли літери Z на два авто, що належать біженцям з України, повідомила у вівторок, 29 березня, поліція у вівторок.

Випадок трапився у містечку Зельде в Нижній Саксонії. Літеру Z нанесли на лобове скло автівок українських біженців.

Власники машин із українськими номерами - 24-річна жінка та 63-річний чоловік, які приїхали до Німеччини разом із родинами, рятуючись від війни в Україні. Зараз вони знаходяться в місцевому будинку для літніх людей, повідомив представник поліції.

Правоохоронці почали розслідування через підозру в псуванні майна та схваленні злочинів. Згідно з постановою уряду Нижньої Саксонії від 25 березня, використання Z у публічному просторі заборонене, оскільки є "схваленням загарбницької війни" і тим самим порушує суспільний лад. Відповідна стаття в Кримінальному кодексі передбачає покарання у вигляді грошового штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.

Окрім Нижньої Саксонії, карати за публічну демонстрацію літери Z налаштовані федеральні землі Баварія, Берлін та Бремен. У Північному Рейні-Вестфалії влада вивчає можливість запровадження покарання.