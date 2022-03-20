За демонстрацію літери Z у Німеччині можуть і посадити

Уряд Німеччини позитивно оцінив наміри влади деяких німецьких федеральних земель уважніше ставитися до зображення в громадських місцях літери Z, що стала символом війни Росії проти України, і притягати до кримінальної відповідальності осіб, які таким чином підтримують російське вторгнення.

Напівсвастика та заборонені у ФРН символи та жести

У Німеччині є ціла низка нацистських жестів, орденів і медалей, відзнак і символів, публічна демонстрація яких сама по собі є складом злочину. На сайті Відомства з охорони конституції (внутрішньої спецслужби ФРН) публікація з цієї теми займає майже сто сторінок: від вітання "Зіґ Гайль" до есесівських рун. Найвідоміший заборонений у ФРН символ - свастика.

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Напівсвастика - та сама літера Z - до заборонених не належить. Але, як пояснив на урядовій пресконференції в понеділок, 28 березня, Марек Веде (Marek Wede) з МВС ФРН, "в окремих випадках її використання може означати висловлювання схвалення російської агресії і, таким чином, підпадати під 140 статтю німецького Кримінального кодексу та бути під забороною".

Заохочення злочину - теж злочин

Ця стаття передбачає грошовий штраф або позбавлення волі на строк до трьох років тих, хто "заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом поширення письмових матеріалів" протиправні дії.

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Агресія Росії проти України, пояснив Марек Веде, є злочином, отже і той, хто публічно хвалить або виправдовує такі дії, може опинитися на лаві підсудних. Німецькі правоохоронці, додав він, останнім часом почали фіксувати випадки, коли букву Z зображають у публічному просторі Німеччини - у вигляді розрізів на тентах вантажівок, наклейок на автомобілі чи графіті.

Так, 29 березня поліція на північному заході Німеччини почала розслідування за підозрою у схваленні злочинів, а також у псуванні майна за фактом нанесення невідомими літери Z на два автомобілі, що належать українським біженцям. Інцидент стався у містечку Зельде у федеральній землі Нижня Саксонія. Власники машин з українськими номерами - 24-річна жінка та 63-річний чоловік, які прибули до Німеччини разом зі своїми сім'ями та наразі розміщені у місцевому будинку для людей похилого віку, повідомив представник поліції далі. Літера Z була нанесена на лобове скло машин.

Відповідно до постанови уряду Нижньої Саксонії, прийнятої 25 березня, використання Z у публічному просторі заборонено, оскільки є "схваленням загарбницької війни" і цим порушує громадський порядок. Відповідна стаття в Кримінальному кодексі передбачає як покарання грошовий штраф або позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім Нижньої Саксонії, карати за публічну демонстрацію літери Z мають намір федеральні землі Баварія, Берлін та Бремен. У Північному Рейні - Вестфалії влада вивчає можливість запровадження покарання.