Солідарність із Маріуполем: у Берліні перед драмтеатром написали "ДІТИ"

Німецький театр у Берліні у суботу, 26 березня, висловив солідарність зі зруйнованим російським ракетним ударом драмтеатром у Маріуполі. Напередодні Всесвітнього дня театру, який відзначають 27 березня, на бруківці перед входом до установи написали слово "ДІТИ". Про це повідомило посольство України в Берліні на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"З ініціативи посольства, з якою керівництво театру одразу ж погодилося, актори, активісти та українські дипломати написали перед головним входом великими білими літерами слово ДІТИ", - йдеться в повідомленні посольства.

Це символічний знак того, що Берлін підтримує Маріуполь, а Німецький театр у Берліні підтримує зруйнований маріупольський театр, додало посольство.

У знак солідарності сьогодні в німецькому театрі на шести сценах відбудеться низка заходів, присвячених саме Маріуполю.

Ткаченко закликав світ до театрального бойкоту Росії

Сьогодні міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав світову культурну спільноту виключити Росію з провідних світових фестивалів і театрів, а російських артистів внести в "чорний список".

"Театр несе в собі м'яку силу культури, що розбиває пропаганду ворога вщент. І це неймовірно. Закликаю своїх колег у світі до театрального бану РФ. Виключити країну-агресора з провідних світових фестивалів і театрів, а російських артистів відправити в "чорний список " виступів у світі", - написав Ткаченко у Telegram.

Нагадаємо, 16 березня російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Біля закладу великими літерами написали "Діти", однак це не спинило російську авіацію.

Написи "Діти" біля театру Маріуполя до авіаудару

За даними маріупольської міськради, внаслідок удару загинули 300 людей.