 Солідарність із Маріуполем: у Берліні перед драмтеатром написали ″ДІТИ″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2022

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Новини

Солідарність із Маріуполем: у Берліні перед драмтеатром написали "ДІТИ"

Напередодні Всесвітнього дня театру біля входу до німецького театру у Берліні з ініціативи українського посольства з'явився напис "ДІТИ". До ініціативи долучилися актори, активісти та українські дипломати.

Надпис Діти перед Берлінським театром

Надпис "Діти" перед Берлінським театром

Німецький театр у Берліні у суботу, 26 березня, висловив солідарність зі зруйнованим російським ракетним ударом драмтеатром у Маріуполі. Напередодні Всесвітнього дня театру, який відзначають 27 березня, на бруківці перед входом до установи написали слово "ДІТИ". Про це повідомило посольство України в Берліні на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"З ініціативи посольства, з якою керівництво театру одразу ж погодилося, актори, активісти та українські дипломати написали перед головним входом великими білими літерами слово ДІТИ", - йдеться в повідомленні посольства.

Це символічний знак того, що Берлін підтримує Маріуполь, а Німецький театр у Берліні підтримує зруйнований маріупольський театр, додало посольство.

У знак солідарності сьогодні в німецькому театрі на шести сценах відбудеться низка заходів, присвячених саме Маріуполю. 

Deutsches Theater in Berlin - Solidarität mit der Ukraine

Ткаченко закликав світ до театрального бойкоту Росії

Сьогодні міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав світову культурну спільноту виключити Росію з провідних світових фестивалів і театрів, а російських артистів внести в "чорний список".

"Театр несе в собі м'яку силу культури, що розбиває пропаганду ворога вщент. І це неймовірно. Закликаю своїх колег у світі до театрального бану РФ. Виключити країну-агресора з провідних світових фестивалів і театрів, а російських артистів відправити в "чорний список " виступів у світі", - написав Ткаченко у Telegram.

Нагадаємо, 16 березня російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Біля закладу великими літерами написали "Діти", однак це не спинило російську авіацію.

Написи Діти біля театру Маріуполя до авіаудару

Написи "Діти" біля театру Маріуполя до авіаудару

За даними маріупольської міськради, внаслідок удару загинули 300 людей. 

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


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Докладно

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