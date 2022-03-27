Солідарність із Маріуполем: у Берліні перед драмтеатром написали "ДІТИ"

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Напередодні Всесвітнього дня театру біля входу до німецького театру у Берліні з ініціативи українського посольства з'явився напис "ДІТИ". До ініціативи долучилися актори, активісти та українські дипломати.
Німецький театр у Берліні у суботу, 26 березня, висловив солідарність зі зруйнованим російським ракетним ударом драмтеатром у Маріуполі. Напередодні Всесвітнього дня театру, який відзначають 27 березня, на бруківці перед входом до установи написали слово "ДІТИ". Про це повідомило посольство України в Берліні на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"З ініціативи посольства, з якою керівництво театру одразу ж погодилося, актори, активісти та українські дипломати написали перед головним входом великими білими літерами слово ДІТИ", - йдеться в повідомленні посольства.
Це символічний знак того, що Берлін підтримує Маріуполь, а Німецький театр у Берліні підтримує зруйнований маріупольський театр, додало посольство.
У знак солідарності сьогодні в німецькому театрі на шести сценах відбудеться низка заходів, присвячених саме Маріуполю.
Сьогодні міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав світову культурну спільноту виключити Росію з провідних світових фестивалів і театрів, а російських артистів внести в "чорний список".
"Театр несе в собі м'яку силу культури, що розбиває пропаганду ворога вщент. І це неймовірно. Закликаю своїх колег у світі до театрального бану РФ. Виключити країну-агресора з провідних світових фестивалів і театрів, а російських артистів відправити в "чорний список " виступів у світі", - написав Ткаченко у Telegram.
Нагадаємо, 16 березня російська авіація завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Біля закладу великими літерами написали "Діти", однак це не спинило російську авіацію.
За даними маріупольської міськради, внаслідок удару загинули 300 людей.