Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям

Взагалі-то цей потяг відбуває не вдень, а винятково ночами, і не з Берліна, а з товарної станції неподалік Потсдама. Однак, щоб показати його пресі, керівництво німецької залізниці Deutsche Bahn зробило виняток і пригнало товарняк до Берліна. На тепловозі - український прапор та гасло We stand with Ukraine. А ще напис великими літерами "Залізничний міст до України". Більш яскравого історичного аналога годі уявити.

Історичні аналогії між Берліном та Києвом

"Повітряний міст" - епізод у повоєнній історії Берліна, коли майже рік, з літа 1948-го до травня 1949-го, союзники з повітря постачали продукти харчування західній частині міста, що опинилася в блокаді радянських військ. Посол України в Німеччині Андрій Мельник під час виступу в сенаті Берліна закликав столичну владу організувати аналогічний міст до Києва, який, як тоді здавалося, ось-ось паде під наступом російських військ.

У результаті Deutsche Bahn домовилася з колегами у Польщі та Україні про регулярні відправлення контейнерів з Берліна через Краків до українського кордону і далі у бік Києва. Потяги вирушають вночі, розклад їхнього руху не розголошується.

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Для журналістів представники Deutsche Bahn відкрили один із контейнерів. Усередині - дитяче харчування та спальні мішки, продукти та медикаменти - контейнер набитий по самі вінця. Минає менше хвилини - і він перевантажений на залізничну платформу. Товарний потяг самі залізничники називають "Сілезьким експресом", на честь історичної області в Польщі, через яку пролягає його маршрут - з Берліна через Краків до передмість Києва, де на вантажних терміналах їх розвантажують добровольці.

Зіґрід Нікутта: Ми готові до більшого

"Зараз ми відправляємо потяги з контейнерами раз на два дні, і, звісно, ми можемо відправляти частіше, - каже Зіґрід Нікутта (Siegried Nikutta), членка правління Deutsche Bahn. - Я сподіваюсь, що цей залізничний міст знадобиться нам дуже не довго. Однак зараз ніхто нічого не може сказати напевно. Тож ми готові до використання залізничного моста дуже і дуже довго".

Відправлення ночами

На презентацію гуманітарного залізничного мосту до Берліна прибув і міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Його візит - зайве свідчення того, яке значення уряд Олафа Шольца (Olaf Scholz) надає гуманітарній допомозі для України. Міністр не без гордощів каже, що уряду та керівництву Німецьких залізниць знадобилося буквально кілька годин на те, щоб відреагувати на перший сигнал про допомогу з Польщі на початку війни та відправити туди вагони для перевезення біженців. І що українська сторона вживає заходів щодо захисту поїздів.

За його словами, робочі контакти з українськими та польськими колегами є вкрай важливими для того, щоб швидко реагувати на ситуацію в Україні.

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Гуманітарні товарні потяги відправляються раз на дві доби вночі зі станції Седдін неподалік Потсдама. Сюди контейнери із гуманітарною допомогою доставляють з усієї Німеччини. Будь-якій німецькій компанії, яка підготувала гуманітарний вантаж для України, достатньо лише зателефонувати на "гарячу лінію" зі збору гуманітарної допомоги - і залізничники заберуть вантаж. Безкоштовно.

Контейнери по вінця заповнені гуманітарною допомогою

"Колосальна солідарність"

У самому Берліні, за словами бургомістерки Франціски Ґіффай (Franziska Giffey), колосальна солідарність і бажання допомогти. Для збору гуманітарної допомоги влада виділила цілий ангар у колишньому аеропорту Темпельгоф. Ідею гуманітарного "мосту" в Україну першим озвучив посол країни в Німеччині Андрій Мельник, виступаючи перед депутатами Берлінського міського парламенту. "Ви говорили про повітряний міст до України, - сказала під час презентації Франціска Ґіффай. - Але повітряний міст ми організувати не можемо, а от залізничний - так".

Один з найбільших доброчинників - торгова компанія Aldi Nord, власниця мережі супермаркетів-дискаунтерів. Керуючий директор одного з регіональних підрозділів неподалік Берліна Крістіан Кільберт (Christian Kilbert) каже, що фірма відправила в Україну дитяче харчування та предмети гігієни на загальну суму в один мільйон євро. Їх збирали два десятки регіональних підрозділів торгової мережі.

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Перші потяги з гуманітарною допомогою пішли до України ще два тижні тому, і мер Києва Віталій Кличко вже надіслав керівництву Deutsche Bahn подяку за підтримку. Проєкт презентували пресі лише 24 березня, оскільки учасникам було не до презентацій. Втім, і зараз окремі подробиці гуманітарного мосту тримаються в секреті - час відправлення, маршрут проходження, точне місце призначення.

Андрій Мельник, посол України в Німеччині, наголошує: "Йдеться насамперед про жест. Знак надії та оптимізму для моїх співвітчизників. Щоб вони бачили, що все це не одноразові акції. Що є готовність людей у ​​Німеччині допомагати, робити пожертвування - і що політики підтримують її. Що будь-який німець, який побачив цей потяг, знає - що система збору та відправлення допомоги працює, і працює швидко. І ми дуже цінуємо це".

На даний час з Німеччини до України доставлено уже близько 10 тисяч тонн допомоги. Deutsche Bahn зазначає, що йдеться про наймасштабнішу гуманітарну акцію в історії залізничної компанії.

Але потік біженців з України не вичерпується, тому третім центром прийому біженців поряд із Берліном і Ганновером цього тижня призначено Коттбус - невелике місто у федеральній землі Бранденбург поряд із польсько-німецьким кордоном.