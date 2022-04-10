В одному з округів у ФРН відмовилися від літери Z у номерах авто

У німецькому окрузі Герфорд землі Північний Рейн-Вестфалія припиняють видавати автомобільні номери, що містять літеру Z. Про відповідне рішення місцевого відомства щодо реєстрації автівок у суботу, 9 квітня, повідомила агенція dpa з посиланням на видання Westfalen-Blatt.

За словами офіційного представника влади округу, це рішення було ухвалено з огляду на те, що літерою Z російські військові позначають свою техніку в Україні, проти якої Москва розпочала повномасштабну війну.

"Ця літера стала символом російського вторгнення в Україну та використовується як знак підтримки режиму Путіна та війни", - пише Westfalen-Blatt.

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Номерні знаки, що асоціюються з нацизмом, заборонені

У Німеччинізаборонено використовувати в автомобільних номерах комбінацію літер, що асоціюються з абревіатурами, які позначають поняття, що стосуються нацистського режиму у гітлерівській Німеччині. Ці правила різняться у різних землях. Зокрема, у землі Північний Рейн-Вестфалія неможливо зареєструвати знаки, що містять сполучення літер KZ, NS, SA, SS та HJ.

У ФРН власники автівок можуть за додаткову плату під час реєстрації обрати номер, який бажають, за умови, що він ще вільний. Обов'язкові у номері лише перші дві літери, якими позначають місто або округ, де зареєстровано транспортний засіб.