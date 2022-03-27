 Швейцарська страхова компанія прибрала логотип у вигляді ″Z″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2022

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Новини

Швейцарська страхова компанія прибрала логотип у вигляді "Z"

У компанії пояснили, що прибирають логотип, щоб уникнути можливої хибної інтерпретації його значення, яке може трактуватися як підтримка компанією війни Росії в Україні.  

Символ Z використовували під час акції на підтримку Москви у Белграді 13 березня 2022 року.

Символ Z використовували під час акції на підтримку Москви у Белграді 13 березня 2022 року.

Найбільша страхова компанія Швейцарії Zurich Insurance Group прибрала з соціальних мереж свій логотип у вигляді білої літери "Z" на блакитному фоні, повідомила у суботу, 26 березня, агенція Reuters.

Літеру "Z" використовують російські військові для маркування своєї техніки, силами якої ведеться війна РФ проти України. Вона стала символом тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну. 

У компанії пояснили, що прибирають логотип, щоб уникнути можливої хибної інтерпретації його значення, яке може трактуватися як підтримка компанією війни Росії в Україні.  

"Ми тимчасово прибираємо використання літери "Z" у соціальних каналах, де вона з'являється окремо та може бути хибно інтерпретована", - йдеться у заяві страхової компанії.

Керівництво Zurich Insurance Group каже, що продовжуватиме слідкувати за розвитком подій та у разі необхідності вживатиме додаткових заходів. 

Раніше компанія повідомила, що більше не працюватиме з новими клієнтами з Росії та не продовжуватиме вести бізнес у країні.

Заборона символу "Z" у німецьких землях

Нагадаємо, віднедавна у Нижній Саксонії, Німеччина, використання символу "Z" може розглядатися як кримінальний злочин і каратися штрафом. Відповідний указ напередодні ухвалило міністерство внутрішніх справ федеральної землі.

Так само загрожує покарання і тим, хто використовуватиме цю символіку в Баварії. "Баварські прокурори вживають послідовних заходів щодо людей, які публічно схвалюють агресивну війну, що порушує міжнародне право", - заявляв міністр юстиції Ґеорґ Айзенрайх (Georg Eisenreich).

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