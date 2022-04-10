Зеленський про війну: Важливо не втратити можливості для дипломатії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 10 квітня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 9 квітня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україні слід шукати шляхи дипломатичного виходу з війни, розпочатої Росією. "Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. На наших умовах, на умовах незалежності, на умовах України", - сказав український президент в інтерв'ю агенції AP, частину якого було опубліковано у неділю на Telegram-каналі Зеленського.

Він впевнений, що людей, які втратили близьких у вій війні, не задовольнить "будь-який мир і на будь-яких умовах і у будь-який час". "Тому що це велика рана і велика трагедія - втратити близьких і рідних людей", - зауважив він.

"Але якщо ми говоримо не емоційно, хоча це складно, ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчитися миром, або закінчується мільйонами жертв. І все одно - там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни", - сказав Зеленський. За його словами, українці повинні боротися "заради життя", а не "заради пилу, коли немає вже людей". "І тому важливо зупинити цю війну", - наголосив він, додавши, що розуміє, як складно домовлятися з людьми, які катували українців. "Важливо не втрачати можливості, якщо вони у нас будуть, на дипломатичне рішення цього питання. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну, вирішувати за них і казати: ні, ми не готові говорити, бо це - вбивці", - підсумував Зеленський.

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Зустріч Путіна і Берлусконі у 2019 році у Римі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вперше від початку війни Росії проти України прямо розкритикував свого друга Володимира Путіна за напад Росії на Україну. "Не приховуватиму, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", - заявив Берлусконі в Римі у суботу під час виступу перед депутатами від своєї партії Forza Italia. Досі Берлусконі уникав критики на адресу Путіна. "Я познайомився з ним 20 років тому, і він завжди здавався мені людиною здорового глузду, людиною демократії та миру", - сказав італійський політик. Берлусконі наголосив, що на початку тисячоліття, коли він очолював уряд Італії, в нього була надія, що росіяни повернуться до Європи. Але агресія в Україні наразі веде країну "прямо до рук Китаю". Берлусконі також висловився про сам перебіг війни в Україні та відповідальність Росії за вчинене. "Були скоєні воєнні злочини, і Росія не може заперечувати свою відповідальність за них", - визнав колишній італійський прем'єр.

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Російських військових, що базувалися в Рудому лісі поблизу Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), очікує променева хвороба. Про це йдеться у повідомленні національної компанії "Енергоатом" у Telegram-каналі. На одній з ділянок Рудого лісу, де росіяни рили траншеї, було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану, а саме 3,2-4 мкЗв/годину (мікрозиверт на годину), що в 10-15 разів перевищує норму.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Укрзалізниця" евакуювала три з половиною мільйона людей. Понад 470 тисяч з них було перевезено за кордон. Найбільше людей їхало з Києва, Харкова та Донбасу в напрямку Львова та Ужгорода, йдеться у повідомленні перевізника. Найпопулярніший міжнародний напрямок - Польща, зокрема міста Перемишль, Варшава та Хелм. Закордонні евакуаційні рейси також організовувалися до Словаччини, Угорщини та Чехії.

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У Харківській області помічено 12-кілометрову колону російської військової техніки. Про це у неділю повідомляє CNN, публікуючи супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією Maxar Technologies. Судячи з знімків, військова колона РФ рухалася 8 квітня через смт Великий Бурлук у Харківській області, що розташовано у близько 100 кілометрах на схід від обласного центру.

У неділю працюватиме дев'ять гумкоридорів

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Для евакуації населення в неділю в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Так, на Донеччині працюватиме один гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя, виїхати через нього громадяни зможуть власним автотранспортом. У Запорізькій області погоджено коридори Бердянськ-Запоріжжя, Токмак-Запоріжжя, Енергодар-Запоріжжя, евакуація здійснюватиметься автобусами й особистим автотранспортом. У Луганській області узгоджено коридори Сєвєродонецьк-Бахмут, Лисичанськ-Бахмут, Попасна-Бахмут, Гірське-Бахмут, Рубіжне-Бахмут. Евакуація здійснюватиметься автобусами.

++10.00++

Негайне запровадження ембарго на постачання газу з Росії чинитиме на економіку ФРН такий негативний вплив, "що у нас більше не буде сил адекватно допомагати Україні", заявив генеральний секретар консервативної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Маріо Чая (Mario Czaja). За його словами, йдеться не про те, "щоб заради миру в Україні ми трохи померзли", а про те, "чи ми збережемо мільйони робочих місць, чи забезпечимо кошти для існування громадян, а отже, і соціальний мир у нашій країні". При цьому ХДС підтримує пропозицію Єврокомісії щодо запровадження ембарго на постачання вугілля з Росії та виступає за те, щоб протягом трьох місяців за можливостю припинити імпорт російських нафтопродуктів.

++09.40++

За даними британської військової розвідки, прагнучи компенсувати втрати у війні, Росія намагається поповнити свою армію за рахунок військовослужбовців, яких було звільнено з військової служби з 2012 року. Також Росія вербує людей на території непризнаної Придністровської республіки, йдеться у звіті, оприлюдненому у Twitter міноборони Великобританії зранку в неділю.

++09.00++

Внутрішні переселенці можуть стати на облік для отримання грошової допомоги від держави до 30 квітня. Раніше це можна було зробити до 14 квітня. Відповідне рішення на засіданні у суботу ухвалив кабінет міністрів України, повідомляє глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram. Всі, хто подасть заяву на отримання допомоги до зазначеної дати, отримають її, починаючи з березня, зазначила вона. Це можна зробити у центрах надання адміністративних послуг, територіальних громадах, центрах соціального захисту. Компенсація передбачає виплати у розмірі двох тисяч гривень дорослим та трьох тисяч дітям або особам з інвалідністю.

++08.50++

Уряд України на засіданні у суботу денонсував угоду з урядом Білорусі про взаємне визнання документів про освіту та вчені звання. Про це у Telegram повідомив представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також було денонсовано договір про співпрацю у галузі науки та технологій.

++08.40++

З початку розпочатої РФ війни проти України було вбито щонайменше 177 українських дітей, ще 336 дітей отримали поранення, повідомляє зранку у неділю Офіс генпрокурора України. За останню добу кількість підтверджених смертей серед неповнолітніх збільшилася на один випадок, а поранень - на 12. Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області (108), Київській (93), Харківській (76), Чернігівській (51), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та Києві (16).

++07.45++

У Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти готують агітаційні матеріали, щоб провести "референдум" для створення т.зв. "ХНР", повідомляє генштаб Збройних Сил України. "У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих друкарень для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки", - йдеться у повідомленні, опублікованому на Facebook в неділю вранці.

На Слобожанському напрямку агресор продовжує часткове блокування міста Харків та здійснює обстріл, йдеться у повідомленні. У Донецькому та Таврійському районах окупант "проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста".

"У зв'язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей", - зазначають у Генштабі.

На території Донецької та Луганської областей воїнами ЗСУ за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п'ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

++07.20++

Переговори президентів України та Росії щодо вибудовування гарантій безпеки для України відбудуться після бойового зіткнення на Донбасі, припустив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Україна вже готова до великих битв. Україна має в них перемогти, зокрема на Донбасі. І після цього Україна отримає більш суттєву переговорну позицію, з якої може диктувати певні умови. Після цього президенти будуть зустрічатися. Це може зайняти два тижні, три…", - повідомив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону у ніч на неділю. Він наголосив, що Україна прагне отримати "дуже потужні гарантії безпеки, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація".

++07:00++

Глава Христинсько-соціального союзу, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні. "Ми маємо постачати найкращу зброю і не відставати від наших партнерів по НАТО", - наголошує Зедер, якого цитує AFP. За словами баварського політика, поставки найкращої зброї - оптимальний спосіб зупинити звірства, які коїть російська армія. Політик звернув увагу на те, що атаку російян на Київ вдалося відбити завдяки зброї, яка надійшла передовсім з США.

Водночас, Маркус Зедер висловився проти заборони імпорту російського газу, оскільки наслідком цього, певний політик, буде шок для німецької економіки. "Якщо з сьогодні на завтра ми припинимо постачання газу, на нас чекає масове безробіття, соціальна деградація і демократичні злами", - застерігає Зедер.



++06:45++

Російські війська намагаються взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка на межі Донецької і Луганської областей і продовжують завдавати ударів по Вугледару та Новоселівці Другій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у соціальній мережі Facebook, передають "Українськi Новини". Основні зусилля противника зосереджені на захопленні Маріуполя та наступі біля міста Ізюм, йдеться у повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, російські війська продовжують частково блокувати місто Харків.

++06:22++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Альянс потребує перезавантаження на тлі російської агресії проти України. "Чим би не скінчилася ця війна в Україні, вона вже має довгострокові наслідки для нашої безпеки", - зазначив Столтенберг в інтерв'ю британській Sunday Telegraph. За його словами, НАТО має перелаштовуватись під цю нову реальність. Конкретних рішень щодо того, як саме виглядатиме перезавантаження НАТО, посадовець очікує на саміті Альянсу наприкінці червня у Мадриді. Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс має посилити військову присутність на східних кордонах. "Ми маємо гарантувати, що у цьому небезпечному світі і надалі будемо у змозі захистити всіх членів Альансу", - заявив очільник НАТО.

++05:43++

"Українці мають левову відвагу. Президент Зеленський - це рикання цього лева. Великобританія непохитна у своїй підтримці народу України. Слава Україні!" - написав у своєму Twitter британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві.

++04:55++

Голова Єврокомісії обіцяє Україні прискорений розгляд заявки на вступ до ЄС. "Ми щосили підтримуємо Україну на шляху до Європейського Союзу", - заявила Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) ввечері у суботу, 9 квітня в інтерв'ю програмі Tagesthemen на першому телеканалі суспільного мовлення Німеччини ARD. Заявку на вступ Київ подав невдовзі після початку російського вторгнення наприкінці лютого. Рада ЄС звернулася до Єврокомісії з проханням проаналізувати заявку і висловити свою позицію. "Ми працюємо щосили", - сказала фон дер Ляєн. За її словами, за звичайних обставин розгляд заявки триває роками. "У даному випадку ми працюємо над тим, щоби дати відповідь протягом наступних тижнів", - зазначила голова Єврокомісії.

Коментуючи свій візит до України у п'ятницю, 8 квітня, Урсула фон дер Ляєн висловила свій шок від побаченого у Бучі під Києвом, де під час російської окупації загинули сотні цивільних. Водночас європейська чиновниця побачила в Україні неймовірну мужність і волю України до спротиву. "Це лише додатково спонукає нас до того, щоби ми підтримали Україну у її боротьбі", - зазначила фон дер Ляєн. Голова Єврокомісії висловила переконання, що після перемоги Україна і ЄС мають разом відбудовувати країну і реформувати її.

++03:59++

У Любеку поліція перервала автопробіг, розпочатий під гаслом "Разом проти ненависті" (Gemeinsam gegen Hass), через те, що його учасники висловлювали публічне схвалення агресії Росії в Україні та використовували прапори із забороненою символікою, повідомила поліція федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у ніч на 10 квітня. Акція зібрала близько 150 осіб та 60 автомобілів. Проти чотирьох учасників порушено справи за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів.

++03:36++

Припинення постачання російського газу матиме катастрофічні наслідки для промисловості та для населення Німеччини, заявив віце-президент Об'єднання хімічної промисловості Німеччини (VCI) Вернер Бауман (Werner Baumann) в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag. За його словами, якщо газовий імпорт з РФ зазнає бойкоту, Німеччині загрожуватиме "хвиля безробіття, подібного до якого ми не бачили вже багато років".

++02:51++

Україна купуватиме німецькі бронетранспортери Marder. До кінця року німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Києву 35 машин, повідомляє Reuters з посиланням на Bild am Sonntag. Нині ця списана техніка, яка донедавна була на службі у Бендесверу, перебуває на капітальному ремонті і модернізації. Український уряд і Rheinmetall не коментують цю інформацію, пише Reuters. Раніше Україна закликала німецький уряд надати бронемашини Marder, які перебувають на службі у Бундесвері. Таким чином, техніка швидше опинилася би у розпорядженні України. Однак міністерство оборони Німеччини заявило, що бронемашини наразі потрібні Бундесверу. Посол України у Німеччині Андрій Мельник днями закликав Німеччину розпочати поставки бронемашин з одного екземпляра на тиждень. "Нам потрібна важка зброя. Бронемашина Marder - можливий варіант", - сказав Мельник виданню The Pioneer.