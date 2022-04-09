Німеччина більше не готова постачати Україні зброю із запасів Бундесверу

У міністерстві оборони Німеччини не бачать можливості продовжувати постачати зброю до України із наявних запасів Бундесверу, оскільки це може позначитися на обороноздатності збройних сил самої Німеччини. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) в інтерв'ювидання Augsburger Allgemeine , яке опублікувано у суботу, 9 квітня.

"Звісно, всі ми маємо підтримати Україну в її мужній боротьбі. Але щодо поставок зброї із запасів Бундесверу, то тут необхідно чесно сказати, що ми вже досягли межі. Адже армія повинна і надалі бути здатною захищати країну та Альянс", - зазначила вона.

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За словами Ламбрехт, з огляду на це її міністерство вже домовилось, що подальші поставки озброєнь в Україну будуть здійснюватися напряму оборонною промисловістю. "У цьому питанні ми постійно координуємо наші дії з Україною", - додала вона.

Які конкретно види озброєнь нададуть Києву, Ламбрехт відмовилася уточнити, пославшись на прохання українських колег.

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Про ядерну зброю НАТО

Відповідаючи на запитання щодо можливості Німеччини отримати власну ядерну зброю, Ламбрехт наголосила: "Коаліція зобов’язалася зробити свій внесок у ядерну зброю в рамках Альянсу. Саме тому таким важливим було питання про те, що стане на заміну Tornado (реактивний літак РА-Tornado, здатний нести ракети з ядерними боєголовками. - Ред.). Альянсу ми надаємо літаки, не ядерну зброю".

Раніше міноборони ФРН повідомило, що закупить до 35 багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35, які буде задіяно у рамках програми ядерного стримування НАТО Nuclear sharing - концепції, що надає країнам-членам альянсу, які не мають власної ядерної зброї, доступ до ядерних боєголовок США.