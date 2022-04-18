 У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України

У Німеччині розслідують понад 140 справ через підтримку російського нападу на Україну. Більшість із них стосуються використання літери "Z".

Проросійська акція у Ганновері

Проросійська акція у Ганновері

Поліція та прокуратура кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Росії проти України. Про це повідомляє група видань Redaktionsnetzwerks Deutschland у понеділок, 18 квітня. Більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російського нападу.

Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до трьох років для тих, хто "заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії.

У землі Саксонія-Ангальт заведено 19 справ за цією статтею через букву "Z", у Гамбурзі - 17, з них 16 теж стосуються цього символу. У густонаселеній землі - Північній Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них також пов'язані з демонстрацією "Z". Деякі регіони, приміром, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.

З початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу. У більшості випадків учасникам проросійських акцій опонували інколи навіть численніші проукраїнські виступи.

Читайте також: Франкфурт-на-Майні заборонив проросійський автопробіг

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


Реклама

Докладно

Зруйнований будинок у спальному районі Києва, 14 березня

Компенсація за знищене житло в Україні: що вже можна зробити

Рада поки готує закон про компенсацію за пошкоджене житло, проте фіксувати втрати і повідомляти про них треба зараз.  

Поліцейські перекрили в'їзд до одного з тунелів у Шанхаї

Локдауни в Китаї полегшать ЄС відмову від нафти та газу з РФ

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР.  