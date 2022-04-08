Франкфурт-на-Майні заборонив проросійський автопробіг

Влада міста Франкфурт-на-Майні заборонила проведення проросійського автопробігу, який планували на 10 квітня за участю близько 700 авто. Міська адміністрація повідомила 7 квітня, що акція не відбудеться. Водночас місцева влада дозволила проведення демонстрації за участю до двох тисяч людей, зобов'язавши організаторів виконати низку умов.

Зокрема, забороняється демонстрація символів підтримки російської агресії щодо України - літер Z та V, а також георгієвської стрічки. Також під забороною будь-які образливі вислови на адресу України та українців, жертв російського військового вторгнення. Організаторів та учасників зобов'язали також відмовитись від "схвалення російської агресії словами чи зображеннями" та заборонили скандувати лозунги, що "підтримують дії Росії й тим самим закликають до суспільної ворожнечі та ненависті".

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Причиною обмежень є побоювання, що на акції можуть применшувати страждання людей в Україні, а також підтримувати дії російської влади. В управлінні поліції повідомили, що будуть уважно стежити за ходою та відреагують у випадку порушень.

Крім цього, в місті планується контрдемонстрація. Активісти закликали "не залишати Франкфурт тим, хто розпалює війну" та "спільно, мирно і з усією ясністю продемонструвати" настрої жителів міста.

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Автопробіг у Ганновері не заборонили

Попри жорстку критику проросійської акції в минулі вихідні у Берліні, аналогічні заходи планують в інших містах. Зокрема, проросійський автопробіг збираються провести 10 квітня у Ганновері під гаслом "Проти розпалювання ненависті, цькування та дискримінації населення Росії". Представник міської поліції повідомив про кількість учасників "від середнього до верхнього тризначного діапазону". В місті закликають до проведення контрдемонстрації.

3 квітня - на тлі свідчень про масові вбивства мирних жителів у Бучі - в Берліні відбувся проросійський автопробіг за участю близько 900 людей та 400 авто, який викликав велику хвилю обурення. Офіційно метою акції був протест проти "дискримінації" російськомовного населення у Німеччині через війну в Україні, але багато хто розцінив її як знак підтримку Кремля та його воєнної агресії щодо сусідньої країни. На автомобілях була велика кількість прапорів РФ. Крім цього, за даними влади Берліна, учасники демонстрували заборонений символ "Z". Подібні акції відбулись і в інших містах.