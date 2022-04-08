Німецький депутат подав позов на автора статті про денацифікацію України у РІА "Новости"

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Томас Гайльман (Thomas Heilmann) звернувся до прокуратури Берліна у зв'язку із опублікованою на сайті державної російської інформаційної агенції (РІА) "Новости" статтею Тимофія Сергєйцева про денацифікацію України. У гостьовому коментарі "закликається до насильства та свавілля проти людей через їхнє національне походження", вказується в позові, про який у п'ятницю, 8 квітня, повідомляє dpa. Копія документа є у розпорядженні агентства.

Депутату відомо, що винних у таких злочинах важко притягти до відповідальності у Німеччині. Водночас у цьому випадку може йтися про порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, зазначив позивач.

У статті під заголовком "Що Росія має зробити з Україною" російського політтехнолога та письменника Сергейцева, опублікованій 3 квітня, ставиться під питання право на існування України та її народу. Автор закликає до перевиховання поколінь українців під російським контролем та "деукраїнізації". Ця публікація викликала широкий резонанс та активно обговорювалася у соціальних мережах.

Стаття як один з доказів для трибуналу

Президент України Володимир Зеленський назвав статтю одним з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців. Під час виступу перед парламентом Румунії 4 квітня Зеленський розповів, що в статті описується чіткий порядок знищення усього, що робить українців українцями, а також самих українців. Окрім того, він наголосив, що у статті йдеться про "деукраїнізацію" і "деєвропеізацію" України. "І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців", - вважає Зеленський.

Українська омбудсменка Людмила Денісова також прокоментувала статтю російського видання, зауваживши що ненависть до кожного українця стала національною ідеєю росіян. "Оприлюднюючи на російських державних сайтах відкриті заклики до здійснення відкритого геноциду українців, Російська Федерація відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців, а ненависть до кожного українця стала національною ідеєю - знищення України та її населення", - повідомляла Денісова.

Президент РФ Володимир Путін, який розв'язав 24 лютого повномасштабну війну проти України, пояснив своє рішення необхідністю боротьби з нацистами у керівництві сусідньої країни.