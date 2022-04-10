Накал у суспільстві: знову масові проросійські акції в Німеччині

Цими вихідними Німеччиною знову прокотилися багатотисячні проросійські акції. У неділю, 10 квітня, столицею землі Нижня Саксонія Ганновером проїхалося близько 350 автомобілів з прапорами РФ, повідомила поліція міста у відповідь на запит інформагенції epd.

Правоохоронці не давали дозволу на прикріплення до автомобілів учасників великих російських прапорів, тож початок автопробігу затримався. Так само під час акції не було помітно забороненої символіки, зокрема, літер Z, наголосили в поліції.

Значно більша проукраїнська акція

Водночас у Ганновері відбувся багатотисячний проукраїнський захід, кількість учасників якого значно переважала залучених до проросійського автопробігу. За даними поліції, в проукраїнській акції, де майоріли сотні синьо-жовтих прапорів, взяло участь не менше 3,5 тисячі осіб. Міська голова Моніка Плате (Monica Plate) закликала громадян не вдаватися до дискримінації російськомовного населення.

Читайте також: Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики

Войовничі гасла у Франкфурті-на-Майні

У Франкфурті-на-Майні кількасот учасників проросійської акції протесту виступали під гаслами "проти дискримінації російськомовних співгромадян" та "проти війни". Цю акцію місцева влада санкціонувала після перемовин з її організаторами. За даними кореспондента DW, учасники принесли прапори РФ, ФРН, Казахстану, а також СРСР і символіку донбаських сепаратистів.

Учасники проросійської акції у Франкфурті-на-Майні, 10 квітня 2022

"Я прийшов сюди на демонстрацію - підтримати Росію. На допомогу їй, типу. Як сказати, не знаю правильно. Загалом я хочу підтримати Росію", - сказав DW один з учасників.

У поліції також повідомили, що дехто з учасників акції вигукував войовничі гасла, що підбурювали до війни. Такі дії відповідають попередній підозрі у скоєнні кримінального злочину у вигляді схвалення агресивної війни, наголосили в поліції. Лунали й гасла: "Донбас - це Росія". У поліції пояснили, що мають у своєму розпорядженні відповідні аудіовізуальні записи.

Крім того, у Франкфурті-на-Майні планувався ще й проросійський автопробіг, який поліція проводити не дозволила.

Читайте також: Німецький депутат подав позов на автора статті про денацифікацію України у РІА "Новости"

Інша проукраїнська акція

Одночасно в іншому районі Франкфурта проходила численна проукраїнська акція, де, за оцінками ЗМІ, взяло участь до 1,5 тисячі осіб. Її учасники вийшли на підтримку України й виступили проти війни Росії в Україні, а також вбивств мирного населення у Бучі та інших містах України.

Штутгарт: поліція розводила учасників проросійської та проукраїнської демонстрацій, 9 квітня 2022

Між учасниками проросійської та проукраїнської акції виникали сутички та словесні суперечки, передає кореспондент DW. Випадки словесних суперечок між учасниками двох акцій підтвердили й у правохоронних органах. Поліція жодних заяв щодо кількості учасників проукраїнської акції не робила.

Читайте також: Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну

Автопробіги в Баварії та Баден-Вюртембергу

Схожі проросійські акції відбулися у Баварії, Баден-Вюртемберзі та інших містах. Паралельно у багатьох містах проходили й проукраїнські акції. Напередодні проросійський автопробіг влаштували у Штутгарті.

Містом проїхав кортеж з близько 200 автомобілів із російськими прапорами на капотах. Головним гаслом автопробігу було "Проти дискримінації російськомовних". Демонстранти вимагали "зупинити русофобію" та виступали "проти дискримінації російськомовних дітей у школах".

Читайте також: Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном

У Любеку влада заборонила автопробіг

Водночас у місті Любек, де ввечері 9 квітня зібралося близько 150 осіб на 60 автомобілях, поліція заборонила проведення аналогічної проросійської акції. Причина - порушення умов проведення таких заходів, зокрема через "схвальне ставлення" учасників заходу до агресивної війни Росії проти України, а також через використання забороненої символіки, цитує повідомлення поліції інформагенція AFP.

Нагадаємо, посол України в ФРН Андрій Мельник закликав владу ФРН заборонити використання російської символіки під час проведення в Німеччині акцій проти дискримінації російськомовних німців.