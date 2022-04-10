 Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2022

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Новини

Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині

Демонстрація російської символіки на акціях у ФРН не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у самому центрі Європи, переконаний посол України у ФРН Андрій Мельник.

Проросійська акція у Штутгарті

Проросійська акція у Штутгарті

Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав заборонити російські прапори та інші державні символи РФ на проросійських акціях у Німеччині. "Використання всіх офіційних символів держави-агресора - як-от російський прапор - має бути заборонено законом доти, доки Росія веде цю війну на винищення проти українського народу", - сказав Мельник в інтерв'ю інформагенції dpa, оприлюдненому в неділю, 10 квітня.

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Демонстрація російської символіки не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у центрі Європи, переконаний український дипломат. Тож він проведе "дуже конкретні переговори" з урядом Німеччини щодо цього, запевнив Мельник. "Я взагалі не розумію, чому німецькі політики заплющують на це очі", - сказав він.

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"Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення проти України та нашого цивільного населення", - аргументував український посол.

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Останнім часом у кількох містах Німеччини пройшли проросійські акції. Приміром, 9 квітня вулицями Штутгарта проїхав довгий кортеж автомобілів із безліччю російських прапорів на капотах. Головним гаслом автопробігу було "Проти дискримінації російськомовних". Демонстранти вимагали "зупинити русофобію" та виступали "проти дискримінації російськомовних дітей у школах".

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Минулої неділі, тобто в день, коли стало відомо про звірства російських військових у Бучі, аналогічний автопробіг у Берліні викликав хвилю обурення.

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Що насправді вчинили російські військові в Бучі: фактчек DW (08.04.2022)

DW.COM

Посол України закликав канцлера ФРН виступити із заявою щодо війни в Україні

Президент України Зеленський 17 березня звернеться із відеопосланням до депутатів Бундестагу. Посол України у ФРН Мельник вважає, що канцлер Шольц має одразу після цього виступити з урядовою заявою.  

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Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Важливо не втратити можливості для дипломатії

46-й день війни, яку Росія веде проти України. DW стежить за подіями неділі, 10 квітня.  

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Війна в Україні: влада ФРН підтримає німецькі компанії

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