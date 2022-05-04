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Демонстрації

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "демонстрації".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Проросійські демонстрації у Німеччині: хто підтримує Путіна і чому це не забороняють? (04.05.2022) 04.05.2022

За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?
У США прокотилася хвиля протестів проти планів заборонити аборти

У США прокотилася хвиля протестів проти планів заборонити аборти 04.05.2022

Після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про плани Верховного суду США скасувати конституційне право на аборт, країною прокотилася хвиля протестів. На демонстрації вийшли тисячі людей.
Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці 11.04.2022

Після чергових акцій на підтримку Росії на тлі війни в Україні у низці німецьких міст політики та преса обговорюють, як з ними бути. DW зібрала реакції.
Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині

Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині 10.04.2022

Демонстрація російської символіки на акціях у ФРН не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у самому центрі Європи, переконаний посол України у ФРН Андрій Мельник.
У містах Німеччини тисячі людей вийшли на демонстрації проти війни в Україні

У містах Німеччини тисячі людей вийшли на демонстрації проти війни в Україні 20.03.2022

Тисячі людей по всій Німеччині - у Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні - вийшли на акції проти війни в Україні. У Берліні відбувся музичний мітинг солідарності з Україною.

Як печиво із синьо-жовтим прапором у США стало символом допомоги Україні (14.03.2022) 14.03.2022

Мільйони людей у ​​всьому світі висловлюють солідарність з українцями. Люди виходять на демонстрації, а також надсилають гуманітарну допомогу в Україну. У США гроші збирають у креативний спосіб. Дивіться самі.
Війна в Україні - 25.02.2022 (фотогалерея)

Війна в Україні - 25.02.2022 (фотогалерея) 25.02.2022

Руйнування, біженці, людські трагедії, демонстрації... З моменту початку війни в Україні минуло менше двох діб.
Війна в Україні - 25.02.2022

Війна в Україні - 25.02.2022 25.02.2022

Руйнування, біженці, людські трагедії, демонстрації... З моменту початку війни в Україні минуло менше двох діб.
ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів

ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів 02.02.2022

За даними ООН, невідомі затримали двох журналістів 31 січня. Досі немає інформації і про зниклих два тижні тому після демонстрації активісток. "Талібан" відкидає закиди про причетність до зникнення людей.

М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів

М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів 05.12.2021

Внаслідок наїзду військового автомобіля на натовп протестувальників також дістали поранень десятки людей. 15 учасників демонстрації проти хунти заарештували.

У Нідерландах другий день масових протестів проти COVID-обмежень

У Нідерландах другий день масових протестів проти COVID-обмежень 21.11.2021

У Гаазі спалахнули заворушення під час демонстрації проти COVID-обмежень. Семеро протестувальників затримані, п’ятеро поліцейських травмовані.
В Австралії пройшли демонстрації противників та прихильників вакцинації

В Австралії пройшли демонстрації противників та прихильників вакцинації 20.11.2021

В Австралії, де від коронавірусу повністю вакциновані 85 відсотків дорослого населення, відбулись демонстрації противників та прихильників щеплень від COVID-19.
У Роттердамі протести проти COVID-обмежень переросли у заворушення

У Роттердамі протести проти COVID-обмежень переросли у заворушення 20.11.2021

Поліція у нідерландському Роттердамі відкривала попереджувальний вогонь та застосувала водомети для розгону демонстрації проти COVID-обмежень. Поранені семеро людей, серед них поліцейські.

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих 14.10.2021

Невідомі відкрили вогонь під час демонстрації, учасники якої вимагали звільнити головного слідчого у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро осіб.
В Кельні 10 тисяч людей вийшли на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти

В Кельні 10 тисяч людей вийшли на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти 29.08.2021

Тисячі людей пройшлися Кельном з нагоди святкування Christopher Street Day. Через пандемію маршрут демонстрації було змінено, щоб уникнути великих скупчень людей.
У Франції сотні тисяч вийшли на вулиці проти заходів зі стримування пандемії

У Франції сотні тисяч вийшли на вулиці проти заходів зі стримування пандемії 07.08.2021

У Франції пройшли демонстрації проти обов'язкової вакцинації деяких працівників та розширення дії "паспортів здоров'я". За даними МВС країни, в акціях взяли участь понад 230 тисяч людей.

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