У Грузії затримують лідерів опозиції

У Тбілісі силовики затримали та побили лідера "Коаліції за зміни" Ніку Гварамію, а також одного з лідерів опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Олександра Елісашвілі. В офісах низки опозиційних партій відбулися обшуки.

Ввечері в середу, 4 грудня, у Тбілісі на мітингу затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Олександра Елісашвілі, а також члена опозиційної партії "Ахалі" Зураба Датунашвілі. За даними ЗМІ, їх затримали на виході з готелю, недалеко від будівлі парламенту, де проходила акція протесту.

За кілька годин до цього в адміністративній справі про дрібне хуліганство і невиконання вимог поліції силовики затримали лідера опозиційної грузинської "Коаліції за зміни" Ніку Гварамію. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, його побили, повідомив адвокат політика Діто Садзаглішвілі.

"Йому завдали ударів у ділянку живота, і під час одного з ударів через брак повітря він на кілька секунд відключився. Загалом стан його здоров'я задовільний", - навело слова юриста тбіліське видання SOVA. Протягом 48 годин має відбутися суд над його підзахисним. "Арешт того чи іншого лідера не повинен мати жодного впливу на протест грузинського народу проти російського режиму", - передав адвокат слова Гварамії.

В офісах низки опозиційних партій, зокрема партії колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" (ЄНР), у Тбілісі вдень 4 грудня відбулися обшуки в рамках кримінальної справи "про організацію групового насильства". Глава департаменту центральної кримінальної поліції міністерства внутрішніх справ (МВС) Теймураз Купатадзе заявив про затримання семи людей.

На акції в Тбілісі спалили прапор РФ

Протести в Грузії не вщухають сьому добу. Тисячі протестувальників знову зібралися в середу біля будівлі парламенту в центрі грузинської столиці. Telegram-канал Tbilisi life передав, що на акції спалили прапор Росії.

За даними видання, велика кількість протестувальників зібралася також у Батумі. Було загострення між поліцією та протестувальниками біля Конституційного суду, до уряду Аджарії стягнули спецпризначенців.

Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС

Протести в Грузії почалися ввечері 28 листопада після того, як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

З першого вечора поліція розганяла протестувальників водометами та сльозогінним газом. У відповідь учасники акцій стали зводити барикади і застосовувати "кулемет" із фейєрверків по будівлі парламенту на проспекті Шота Руставелі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в перший вечір приєдналася до протестувальників, а потім відмовилась залишати посаду глави держави, доки в країні не будуть проведені нові вибори до парламенту, нинішній склад якого вона назвала "нелегітимним".

Кобахідзе заявив, що відповідальність за насильство на акціях протесту несуть політики з Європи та опозиція.