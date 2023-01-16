Світ солідарний з Україною - демонстрації до першої річниці війни

Молитва за мир відбулася в Кафедральному Домському соборі святого Мартіна в Утрехті. На службі був присутнім отець Микола Буцяк з Української Греко-католицької церкви. В річницю вторгнення РФ в Україну церковні дзвони дзвонили в 50 нідерландських містах. Запланований і карильйонний концерт. "Ми хочемо простягнути руку допомоги людям тут і в Україні", - сказав один з ініціаторів акції Ерік Керпен.