Світ солідарний з Україною - демонстрації до першої річниці війни
До першої річниці з початку повномасштабної війни Росії проти України в багатьох містах світу пройшли демонстрації солідарності з Україною та її народом. DW зібрала в огляді найбільш яскраві світлини з цих акцій.
Сеул, Південна Корея
Демонстрантка покладає квіти, вшановуючи пам'ять дітей, вбитих у російській війні проти України. В Південній Кореї відбулася низка акцій на підтримку України, в т.ч. "Маленький концерт за мир" перед будівлею російського посольства. Уряд у Сеулі до річниці війни оголосив про виділення допомоги Києву на 100 мільйонів доларів США та запевнив у подальшій солідарності з Україною.
Брюссель, Бельгія
Сотні свічок та плюшевих ведмедів - так виглядала акція української громади в Брюсселі, організована перед будівлями Єврокомісії на брюссельській площі Шумана.
Берлін, Німеччина
Перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий під Києвом російський танк Т-72. За словами одного з ініціаторів акції, машина була уражена 31 березня 2022 року біля Бучі. Він зауважив, що російська влада та військові "вбили, пограбували, переселили мільйони людей і продовжують це робити щодня".
Утрехт, Нідерланди
Молитва за мир відбулася в Кафедральному Домському соборі святого Мартіна в Утрехті. На службі був присутнім отець Микола Буцяк з Української Греко-католицької церкви. В річницю вторгнення РФ в Україну церковні дзвони дзвонили в 50 нідерландських містах. Запланований і карильйонний концерт. "Ми хочемо простягнути руку допомоги людям тут і в Україні", - сказав один з ініціаторів акції Ерік Керпен.
Сідней, Австралія
Українська діаспора до річниці російської війни вийшла на демонстрацію у Сіднеї. В межах заходів відбулася свічкова хода перед Собором Св. Марії в якій взяли участь близько тисячі осіб. Схожі акції відбулися у Канберрі та Мельбурні, Брісбені та Перті. Австралія постачає Україні ракети та бронетранспортери. З початку війни країна прийняла близько 10 тисяч біженців.
Пардубиці, Чехія
Акція солідарності відбулася біля будівлі Східно-чеського театру. В акції бере участь ціла низка чеських театрів, зокрема міський театр Брно, Острави і Празький національний театр, біля будівлі якого було урочисто виконано гімн України. З промовою виступила консул України Ганна Прошко.
Лондон, Великобританія
Захід, присвячений стійкості та мужності українського народу перед російською агресією, відбувся на Трафальгарській площі. Організатори анонсували участь відомих зірок української сцени - зокрема співачки Джамали та гурту "Антитіла".
Париж, Франція
У багатьох країнах вирішили підсвітити кольорами українського прапору головні національні та міські символи. Так у Парижі у синьо-жовтих кольорах засяяла Ейфелева вежа. В заходах взяли участь посол України у Франції Вадим Омельченко та міська голова Парижа Анн Ідальго.
Лісабон, Португалія
Кольорами українського прапора була підсвічена і будівля парламенту в столиці Португалії. До війни в цій країні проживала велика українська громада. З початку вторгнення, за наявними даними, в Португалії опинилися близько 58 тисяч українських біженців, чверть з них - діти.
Краків, Польща
Одна з масштабних акцій у Польщі, країні, яка з початку війни прийняла близько 1,5 млн. українських біженців, відбулася на Площі Ринок у Кракові. Демонстранти звернулися із закликами до президента США Джо Байдена надати Україні американські винищувачі F-16.
Відень, Австрія
Мітинг відбувся біля Імператорського палацу Гофбург у Відні. В австрійській столиці в цей час якраз проходило засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ, куди були допущені представники російської делегації. Цей факт викликав обурення багатьох демонстрантів, які тримали в руках транспоранти із написом "Росія - терористична держава".
Нагоя, Японія
Мітинг, організований українською громадою, відбувся у Нагої, столиці префектури Айті в Японії. За даними міністерства юстиції Японії, з початку російської війни ця країна прийняла близько 2 300 українських біженців. Тамтешніх українців об'єднує організація Stand With Ukraine in Japan. Акції відбулися також в низці інших японських міст - Токіо, Осаці та інших.
Вашингтон, США
Мітинг української громади відбувся навпроти російського посольства у Вашингтоні. За повідомленням місцевих ЗМІ, цій акції цього тижня передували дві інші демонстрації - проукраїнська, а також антивоєнна, організована лібертаріанцями.
Рим, Італія
Цитати про мир, надруковані на джутових мішках з піском, стали частиною антивоєнної інсталяції італійського митця Джанфранко Меджато під назвою "Зустріч - символ миру", приуроченої до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Денпасар, Індонезія
Жінка покладає квіти біля входу до почесного консульства України у Денпасарі, острів Балі, Індонезія. "Всі програли від війни" - такий заголовок з'явився у редакційній колонці газети The Jakarta Post до першої річниці російської війни.
Преторія, Південна Африка
Близько чотирьох десятків демонстрантів вийшли під стіни посольства РФ у Преторії з протестом проти війни в Україні, а також проти спільних військово-морських навчань, які ПАР проводить з російськими та китайськими силами.
Берлін, Німеччина
У річницю російського вторгнення, німецький Бундестаг підняв прапор України над будівлею у центрі Берліна. На додаток до прапорів на східній та західній сторонах будівлі Рейхстагу, державний прапор України майорить і на південно-західній вежі Рейхстагу.