У яких країнах і чому заборонений TikTok?

Штат Монтана у США рішуче налаштований заборонити відеоплатформу TikTok. Вашингтон, а також уряди в інших столицях уже давно запровадили заборони - і не лише через занепокоєння щодо шпигунства з боку Китаю.

TikTok є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі: за її власними даними, понад мільярд користувачів активно користуються платформою з її короткими відеокліпами.

У багатьох країнах цей додаток однак вважається загрозою безпеці. Зокрема, материнську компанію Bytedance, якою частково володіють китайці, підозрюють у наданні керівництву Китаю доступу до даних користувачів. Уряд у Пекіні заперечує, що тисне на Bytedance заради передачі персональних даних, зібраних за кордоном.

Тим не менш, деякі держави зараз обмежують роботу платформи.

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Америка

США вже тривалий час критично ставляться до TikTok. Адміністрація президента Джо Байдена заборонила своїм співробітникам використовувати додаток на офіційних пристроях. Більше половини американських штатів, Конгрес США та американські військові розпорядилися про те саме для своїх співробітників. Зараз розглядається питання, чи можна заборонити платформу на всій території Сполучених Штатів. У березні генеральному директору TikTok Шоу Цзі Чу довелося відповідати на запитання членів Конгресу США.

Монтана - перший штат США, який пішов на крок далі: з 2024 року, TikTok там більше не можна буде пропонувати для завантаження. За словами губернатора штату Грега Джанфорте, ця заборона захищає громадян Монтани "від стеження з боку Комуністичної партії Китаю". Користувачі, однак, не нестимуть відповідальності за те, якщо продовжать користуватися додатком.

Користувачі TikTok вже подали позов до суду, оскільки вважають, що їхнє право на свободу слова перебуває під загрозою.

Канада стала другою американською країною, яка приєдналася до західних країн, що блокують TikTok на офіційних урядових пристроях. Відеододаток має широкий доступ до вмісту телефону, обґрунтувала влада Канади своє рішення наприкінці лютого. Однак наразі, за офіційними даними, немає жодних доказів того, що конфіденційна інформація канадського уряду була піддана шпигунству.

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Європа

Три з найважливіших інституцій Європейського Союзу - Європейська Комісія, Європейська Рада та Європарламент - наприкінці лютого 2023 року заборонили TikTok на офіційних пристроях своїх співробітників через побоювання, що Китай може отримати доступ до даних на них. У випадку з парламентом, наприклад, заборона також поширюється на приватні пристрої, до яких підключені поштові акаунти парламенту або службові мережеві системи.

Після цього багато країн ЄС ухвалили схожі правила, згідно з якими державним службовцям більше не дозволяється користуватися додатком на службових пристроях. Серед них Бельгія, Естонія, Латвія та Нідерланди.

У Німеччині немає принципової заборони на використання TikTok на службових мобільних телефонах федерального уряду - однак додаток не встановлюється на урядові пристрої, і його не можна завантажити.

В Австрії нове правило стосується мобільних телефонів усіх працівників сектора держслужби.

У Франції, крім TikTok, будуть заблоковані й інші додатки, як-от соціальні мережі Twitter, Instagram, стрімінговий сервіс Netflix та гра "Candy Crush". Причини - недостатній рівень безпеки та проблеми із захистом даних. Уряд ухвалив рішення про заборону задля "забезпечення кібербезпеки наших адміністрацій і державних службовців", пояснив рішення міністр державної служби Станіслас Геріні ... у своєму Twitter.

За даними французької інформагенції AFP, заборона стосується близько 2,5 мільйона державних службовців.

Ірландія натомість рекомендує державним службовцям не використовувати TiTok на офіційних пристроях.

У Данії міністерство оборони забороняє співробітникам користуватися платформою з міркувань безпеки. У Швеції оборонне відомство також забороняє її використання з тих же причин. "Використання мобільних телефонів і планшетів саме по собі може становити загрозу безпеці, тому ми не хочемо, щоб TikTok був на наших робочих пристроях", - пояснила AFP Гуна Грауфельдт, прессекретарка шведських збройних сил.

Норвегія, яка не є членом ЄС, також занепокоєна можливим шпигунством. Ані TikTok, ані месенджер Telegram не можна використовувати на робочих пристроях з доступом до урядових систем.

Великобританія, яка уже не є членом ЄС, також наслідує цей приклад і забороняє TikTok на урядових телефонах. "Безпека конфіденційних урядових даних має бути на першому місці", - заявив міністр кабінету міністрів Олівер Доуден у середині березня. Однак не лише британський уряд стурбований безпекою. Британський суспільно-правовий мовник BBC також поділяє це занепокоєння. У пам'ятці для персоналу йдеться: "Якщо вам не потрібен TikTok з ділових причин, вам треба його видалити". Втім, сама корпорація BBC веде деякі канали на цій платформі.

Океанія

У Новій Зеландії у березні TikTok також частково заборонили: на всіх пристроях, які мають доступ до парламентської мережі. Згодом це рішення реалізувала Австралія, заборонивши використання TikTok на урядових пристроях. Оскільки TikTok збирає великі обсяги даних про користувачів, він становить "значні ризики для безпеки та конфіденційності", пояснили в австралійській генеральній прокуратурі.

Азія

В Афганістані TikTok повністю заборонений з 2022 року. Таліби, які повернули собі владу в країні у 2021 році після виведення західних військ, обґрунтували це рішення тим, що платформа вводить в оману молодь.

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В Індії додаток заборонений по всій країні ще з 2020 року - на тлі побоювань, що він становить загрозу суверенітету і безпеці країни. Заборона з'явилася невдовзі після того, як 20 індійських військових загинули в зіткненнях між індійськими та китайськими військами на спірному кордоні в Гімалаях.

Заборона призвела до буму серед індійських провайдерів: компанії-розробники програмного забезпечення запустили відеоплатформи, схожі на TikTok, як-от Moj і Josh - і зробили це дуже успішно.

У Йорданії заборону на TikTok наклали з грудня 2022 року, після того, як під час протестів проти різкого зростання цін на пальне загинув поліцейський і понад 40 співробітників сил безпеки дістали поранення. Представник уряду звинуватив платформу у публікації великої кількості відео, що "підбурюють до вбивств і погромів". Повідомляється, що TikTok і уряд досі ведуть переговори.

Наприкінці 2022 року Тайвань, крім TikTok, заборонив й інші китайські соціальні мережі на смартфонах, планшетах і комп'ютерах державних службовців. Як повідомляє Taipei Times, міністерство освіти намагалося роз'яснити населенню кампанією, що уряд Китаю може використовувати платформу для поширення дезінформації, у тому числі про Тайвань. З точки зору керівництва в Пекіні, Тайвань є сепаратистською провінцією з 1949 року.