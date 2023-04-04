Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям

За порадою австралійських спецслужб країна заборонить використовувати китайський застосунок TikTok на урядових пристроях, "як тільки це буде практично можливо".

Влада Австралії заявила у вівторок, 4 квітня, що долучається до переліку країн, які забороняють використовувати китайський застосунок TikTok на урядових пристроях. Генеральний прокурор Марк Дрейфус повідомив, що рішення ухвалили за порадою спецслужб країни і почнуть застосовувати, "як тільки це буде практично можливо".

Загалом цією соціальною мережею для обміну відео користуються до семи мільйонів австралійців - близько чверті населення країни. Заборона стосуватиметься державних службовців. У генпрокуратурі її пояснили "значними ризиками для безпеки та конфіденційності" через "широкий збір даних користувачів", передає агентство AFP.

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Занепокоєння влади підкріплюється китайським законом від 2017 року, який вимагає від місцевих компаній передавати персональні дані державі, якщо вони мають стосунок до національної безпеки. Втім офіційний Пекін наполягає, що це не становить загрози звичайним користувачам. Китай "ніколи не вимагав і не вимагатиме від компаній чи приватних осіб збирати та надавати дані, що знаходяться в іншій країні, в спосіб, який порушує місцеве законодавство", заявив у березні речник міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

Раніше цього року австралійський уряд оголосив, що зніме камери відеоспостереження китайського виробництва з офісів політиків з міркувань безпеки.

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Де заборонили TikTok чиновникам?

Своїм держслужбовцям заборонили використовувати на робочих пристроях цей застосунок Європейська Комісія, Європейська Рада, а також уряди Нової Зеландії, США, Канади, Великобританії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії. В Швеції соцмережею заборони користуватися військовим. А у Франції всім чиновникам заборонили завантажувати взагалі будь-які розважальні застосунки на робочі телефони.

Крім того, сьогодні Великобританія оштрафувала TikTok на 12,7 мільйона фунтів стерлінгів (15,88 мільйона доларів) за "численні порушення закону про захист даних, зокрема за використання даних дітей віком до 13 років без згоди батьків".

Компанія ByteDance, якій належить TikTok, спростовує закиди західних урядів. Утім у листопаді вона визнала, що деякі працівники в Китаї могли отримати доступ до даних європейських користувачів, а в грудні - що вони могли використовувати ці дані для шпигунства за журналістами.

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