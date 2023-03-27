Військовим Швеції заборонили TikTok на робочих телефонах
Віолетта Чайковська
2 год. тому
До заборони китайської соцмережі для обміну відео TikTok долучилися збройні сили Швеції. Таке рішення пояснюють загрозою безпеці.
https://p.dw.com/p/4PKZg
Реклама
Збройні сили Швеції заявили у понеділок, 27 березня, що забороняють своїм службовцям використовувати китайський застосунокTikTok на робочих пристроях з міркувань безпеки.
Своє рішення військові обґрунтували "повідомленнями, що з'явилися у відкритих джерелах, про те, як додаток обробляє інформацію про користувачів". "Використання мобільних телефонів і планшетів саме собою може становити загрозу безпеці, тому ми не хочемо, щоби TikTok був на нашому робочому обладнанні", - заявила агентству AFP речниця збройних сил Гуна Грауфельдт.
Раніше своїм службовцям заборонили використовувати китайську соцмережу на робочих пристроях Європейська Комісія, Європейська Рада, а також уряди Нідерландів, Великобританії, США, Канади, Бельгії та Нової Зеландії.
Сьогодні дорадчий орган польського уряду рекомендував заборонити використання додатку на робочих телефонах, пише Reuters. Водночас рекомендації цієї ради не є обов'язковими для виконання урядом.
Побоювання західних урядів викликають зв'язки материнської компанії TikTok з комуністичним урядом Китаю та можливі безпекові загрози у зв'язку з цим.
Компанія ByteDance, якій належить TikTok, спростовує ці закиди. Втім, у листопаді вона визнала, що деякі співробітники в Китаї могли отримати доступ до даних європейських користувачів, а в грудні - що вони могли використовували ці дані для шпигунства за журналістами, пише AFP.
Офіційний Пекін наполягає, що уряд КНР не контролює TikTok, не має доступу до його даних і не просить будь-які китайські компанії передавати дані, зібрані за кордоном. Китай "ніколи не вимагав і не буде вимагати від компаній або приватних осіб збирати чи надавати дані, що знаходяться в іншій країні, у спосіб, який порушує місцеве законодавство", - заявив минулого тижня речник міністерства закордонних справ країни Мао Нін.