Військовим Швеції заборонили TikTok на робочих телефонах

До заборони китайської соцмережі для обміну відео TikTok долучилися збройні сили Швеції. Таке рішення пояснюють загрозою безпеці.

Збройні сили Швеції заявили у понеділок, 27 березня, що забороняють своїм службовцям використовувати китайський застосунокTikTok на робочих пристроях з міркувань безпеки.

Своє рішення військові обґрунтували "повідомленнями, що з'явилися у відкритих джерелах, про те, як додаток обробляє інформацію про користувачів". "Використання мобільних телефонів і планшетів саме собою може становити загрозу безпеці, тому ми не хочемо, щоби TikTok був на нашому робочому обладнанні", - заявила агентству AFP речниця збройних сил Гуна Грауфельдт.

Дедалі більше країн забороняють TikTok

За останні тижні китайську соціальну мережу для обміну відео державним службовцям заборонила низка країн Заходу. Зокрема, минулого тижня парламент сусідньої до Швеції Норвегії заборонив своїм працівникам використовувати застосунок на робочих гаджетах, а Франція заборонила держслужбовцям завантажувати будь-які розважальні застосунки на робочі телефони, в тому числі й TikTok.

Раніше своїм службовцям заборонили використовувати китайську соцмережу на робочих пристроях Європейська Комісія, Європейська Рада, а також уряди Нідерландів, Великобританії, США, Канади, Бельгії та Нової Зеландії.

Сьогодні дорадчий орган польського уряду рекомендував заборонити використання додатку на робочих телефонах, пише Reuters. Водночас рекомендації цієї ради не є обов'язковими для виконання урядом.

Читайте також: Дедалі більше країн забороняють використовувати TikTok у державних установах

Що лякає західні уряди в TikTok?

Побоювання західних урядів викликають зв'язки материнської компанії TikTok з комуністичним урядом Китаю та можливі безпекові загрози у зв'язку з цим.

Компанія ByteDance, якій належить TikTok, спростовує ці закиди. Втім, у листопаді вона визнала, що деякі співробітники в Китаї могли отримати доступ до даних європейських користувачів, а в грудні - що вони могли використовували ці дані для шпигунства за журналістами, пише AFP.

Офіційний Пекін наполягає, що уряд КНР не контролює TikTok, не має доступу до його даних і не просить будь-які китайські компанії передавати дані, зібрані за кордоном. Китай "ніколи не вимагав і не буде вимагати від компаній або приватних осіб збирати чи надавати дані, що знаходяться в іншій країні, у спосіб, який порушує місцеве законодавство", - заявив минулого тижня речник міністерства закордонних справ країни Мао Нін.

Читайте також: У США згущуються хмари над TikTok: гендиректора компанії заслухав Конгрес