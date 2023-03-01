Як країни Заходу забороняють TikTok у державних установах

Єврокомісія, США, Канада та Європарламент заборонили співробітникам використовувати китайський додаток TikTok на службових смартфонах. Деякі країни пішли на цей крок іще раніше. Чому?

На перший погляд TikTok виглядає як абсолютно нешкідливий додаток для смартфонів. Його користувачам показують безмежну кількість коротких відео - спершу це були передусім музичні перформанси, виконані під відомі пісні, зараз там можна знайти будь-який контент. При цьому, що саме показувати користувачеві, визначає алгоритм, який вивчає поведінку користувача додатка, так само, як це відбувається в Instagram, Twitter і Facebook. Тож користувачі залишають по собі цінні данні щодо своїх звичок і вподобань. І позаяк TikTok належить китайській компанії, у багатьох країнах ширяться побоювання, що ці дані може бути використано з неправомірною метою, або ж що сам додаток можуть використовувати для шпигунства чи впливу на користувачів.

Позиція ЄС, США та Канади щодо TikTok

Першою кілька днів тому була Єврокомісія - її співробітники повинні до 15 березня видалити TikTok зі своїх службових телефонів. Те ж саме стосується приватних смартфонів, якщо на них встановлені службові програми. "Єврокомісія хоче бути впевнена, що працівники добре захищені від дедалі більших кіберзагроз та інцидентів. Тож наш обов'язок - якомога раніше реагувати на потенційну кібернебезпеку", - йдеться у заяві Єврокомісії. У вівторок схожий припис поширив також і Європарламент.

Про подібні рішення днями оголосили також у США та Канаді. У США президент Джо Байден встановив 30-денний термін, протягом якого додаток має бути видалено зі службових телефонів урядових установ. У Палаті представників та Сенаті, Білому домі, Держдепартаменті та міністерствах оборони і внутрішніх справ уже зараз діють відповідні інструкції. Сенатор - республіканець Марко Рубіо повідомив до того ж про плани подати законопроєкт, який може заборонити TikTok по всій країні також і на приватних смартфонах.

Критики побоюються, що Китай може мати доступ до даних користувачів TikTok Фото: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance

У Канаді заборона на використання додатка на службових телефонах набрала чинності вже одразу після оголошення. Профільна міністерка Мона Форт'є повідомила про "неприйнятний ризик для приватної сфери та безпеки". Водночас там кажуть про превентивний захід, адже немає жодних доказів, що урядовій інформації може щось загрожувати.

Крім того, данський парламент повідомив, що всі депутати та їхні співробітники повинні видалити додаток через "ризик шпигунства".

У чому полягають основні побоювання щодо TikTok?

Після блискавичного злету додатку TikTok - за власними даними, ним користуються понад мільярд людей, - представники західних країн висловлюють занепокоєння щодо безпеки даних користувачів. Додаток належить пекінській компанії Bytedance, яка постійно відкидає закиди, що китайська держава може мати доступ до додатку. "Після початку оприлюднення звітів про транспарентність 2019 року ми не отримали жодного запиту про дані від китайського уряду", - сказав речник компанії британській газеті Guardian.

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Іще один пункт критики стосується контенту, який поширює або не поширює додаток. Увагу привернуло до себе видалене 2019 року відео: у ньому 17-річна дівчина спершу поділилася порадами для макіяжу, а після кількох речень розкритикувала поводження Пекіна з мусульманами-уйгурами у північно-західній провінції Сіньцзян. Після хвилі обурення через видалення відео TikTok заявив про "людську помилку під час модерації".

Розслідування німецької асоціації суспільних мовників ARD у березні 2022 року продемонструвало, що TikTok застосовує і в Німеччині фільтри, які не пропускають контент з певними ключовими словами. Серед них, приміром, "ЛГБТК", "секс", "націонал-соціалізм", а також ім'я китайської тенісистки Пен Шуай, яка закинула сексуальні домагання китайському спортивному функціонеру. Після публікації розслідування TikTok пообіцяв "ретельну перевірку".

Чому TikTok знову опинився в центрі уваги?

Нові рішення щодо заборони використання додатку в Європі та Північній Америці пов'язані, крім того, з новими правилами щодо захисту даних, які TikTok оприлюднив у листопаді минулого року, за іронією - аргументуючи їх метою створити більше прозорості щодо використання даних європейських користувачів. Згідно з правилами, ці дані зберігатимуться на серверах у США та Сінгапурі. Утім, доступ до даних матимуть "певні працівники" в низці інших країн, зокрема в Китаї. Позаяк TikTok таким чином прямо повідомляє, що дані європейських користувачів спрямовуватимуться до Китаю, це викликало обурення.

TikTok - соціальна мережа, яка належить китайській фірмі Фото: Hideki Yoshihara/AFLO/IMAGO

У грудні очільник американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей заявив, що TikTok перебуває під контролем китайського уряду, "який не розділяє наші цінності". ФБР, за його словами, побоюється, що Пекін контролює алгоритм рекомендацій для користувачів додатку, що дозволяє "маніпулювати контент" і використовувати його з метою "впливу".

Як поводяться з TikTok в інших країнах?

У Німеччині додаток заборонено використовувати на службових смартфонах у певних установах, приміром, у Федеральній інформаційній службі. Деякі інші установи, як-то МВС, вирішили виключити TikTok зі списку програм для установки на службових гаджетах. Утім, загальної заборони на додаток для працівників державних установ у країні немає. Міністерство охорони здоров'я навіть має власний канал на TikTok, який, утім, ведеться з окремих приладів, не підключених до серверів міністерства.

Цілком можливо, що після нещодавніх рішень у ЄС, США та Канаді до них долучаться інші країни. На початку лютого міністерці юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель довелося вибачатися за те, що вона на якийсь час встановила додаток та наразилася на шквал критики через побоювання щодо безпеки.

Уже два роки як TikTok заборонено використовувати в урядових смартфонах в Естонії. Якщо установи чи міністерства країни хочуть вести власні канали у соцмережі, вони повинні використовувати для цього окремі прилади. Водночас уряд в Таллінні дав зрозуміти, що приватних користувачів подібні заборони не стосуватимуться.

Натомість інші країни уже пішли й на такий кардинальний крок. На Тайвані TikTok було повністю заборонено минулого грудня, додаток було оголошено таким, "що загрожує національній інформаційній та комунікаційній безпеці". На острові бачать у додатку інструмент для досягнення політичної мети Пекіна встановити контроль на Тайванем. Політичне підґрунтя має також заборона додатку в Індії, де 2020 року було заборонено низку китайських програм через суперечки з північним сусідом. Крім того, про заборону TikTok розмірковує радикальний ісламський рух "Талібан", що контролює владу в Афганістані. Там побоюються, що цей та інший додатки "зводять молодь із праведного шляху".