Українські біженці нерідко стають об'єктом кампанії дезінформації (архівне фото)Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance
ЗМІУкраїна
Фактчекінг: як поширюються фейки про українських біженців
Ян Вальтер | Тетяна Клуґ | Валерій Сааков
1 год. тому
Невдячні, небезпечні, дармоїди - так зображують українських біженців у деяких ЗМІ та соціальних мережах. DW пояснює, чому ця тактика часто спрацьовує і як її все ж таки можна розпізнати.
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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни прийняли та взяли на облік понад вісім мільйонів біженців з України, підрахували в Організації Об'єднаних Націй (ООН). У переважній більшості країн та регіонів їх приймають з величезним ентузіазмом і готовністю допомогти. Але так само щодо них часто поширюються фейкові новини, роздмухуються кампанії ненависті та дезінформації, розповідає Юлія Смірнова з Інституту стратегічного діалогу (ІСД). "Це були неправдиві повідомлення про нібито скоєні біженцями злочини або напади", - пояснює Смірнова.
Так, згідно з аналізом ІСД, який досліджує російськомовні дискусії про біженців, зокрема, в онлайн-платформі Telegram, наративи відрізняються залежно від цільової аудиторії. Приміром, аудиторії в Росії насамперед розповідають, що люди з України тікають від "нацистів", які нібито правлять країною. А цільові групи в решті країн Європи водночас переконують, що самі біженці-українці невдячні, схильні до насильства і небезпечні, пояснює Смірнова. Численні приклади цього зібрала також фактчекінгова спільнота Європейського центру спостереження за цифровими медіа (EDMO) - європейської асоціації фактчекерів та медіаекспертів, до якої належить і команда фактчекінгу DW.
Ось кілька прикладів того, як поширюються певні наративи і як їх можна перевірити.
Втеча від нацистського режиму в Києві?
Твердження: Українці тікають від нацистів при владі.
Ще до повномасштабного нападу на Україну російські пропагандистські ЗМІ неодноразово стверджували, що в Україні правлять нацисти, які хочуть витравити з країни все російське. Тож логічним висновком таких тверджень було б те, що українці, насамперед російськомовні, тікатимуть від такої влади до Росії. Тим часом за даними Управління Верховного комісару ООН з прав людини (УВКБ ООН), з початку війни близько трьох мільйонів українців виїхали з країни до Росії.
Ось у цьому репортажі російського новинного сайту News Front (скриншот вище) цитуються слова українського військового, сказані в інтерв'ю американському виданню The New York Times (NYT): "Ми звільняємо землю, але без людей на ній". Далі в матеріалі News Front лунає висновок, що українці втекли з відвойованої землі, рятуючись від "нацистського режиму".
Фактчекінг DW: чистісінька спроба ввести в оману
Сама цитата, яку NYT наводить у двох статтях, відтворена правильно. Однак у жодній з цих статей немає згадки про нацистів як причину втечі. В одній з них йдеться про те, що українці, які жили під російською окупацією, тікали до Росії через страх бути прийнятими за колабораціоністів. В іншій статті йдеться про те, що ще до приходу російської армії 80 відсотків населення Донбасу втекли від росіян до Західної України або в країни Європи. Крім того, російські військові вбили невідому кількість українських цивільних осіб під час бойових дій або унаслідок свавільних позасудових страт.
Звісно, не можна виключати, що є й українці, які справді сліпо вірять російській пропаганді та хочуть втекти в безпечне місце від нібито нацистського режиму. Але це навряд чи стосується переважної більшості українських біженців. Те саме можна сказати й про майже три мільйони українців, які зараз перебувають у Росії. Тому що розповіді про те, що Україною правили нацисти, просто вигадки. DW вже довела це у фактчекінгу про причини війни Путіна.
Крім того, міжнародні правозахисні організації, такі як Human Rights Watch (HRW) та Amnesty International повідомляють, що багато українських біженців - уряд США називає цифри в сотні тисяч - прибули до Росії недобровільно. Згідно з доповіддю, російські або проросійські військові вивозили автобусами українських цивільних осіб з окупованих Росією територій України до Росії без їхнього відома й попередньої на те згоди, а подеколи навіть під примусом. Крім того, невідома кількість людей використовувала Росію як транзитну країну для того, щоб потім потрапити на Захід.
В іншій присвяченій перевірці фактів публікації, що вийшла наприкінці листопада, ми показали, як соціальні мережі намагаються обґрунтувати вигадку про українських нацистів.
Цитування ЗМІ, які користуються високою репутацією на Заході, є часто вживаним шаблоном. Аналітикиня ІСД Смірнова нагадує про виявлені підробки під авторитетні ЗМІ. Такі підроблені матеріали поширювали з метою обдурити аудиторію і зробити дезінформаційні кампанії правдоподібними. Цей прийом також використовується для паплюження українських біженців.
Твердження: Українці шантажують людей у країнах, де їх приймають
Зокрема, у нібито відео DW стверджується, що молодий українець шантажував численних німецьких жінок.
Фактчекінг DW: цілковита неправда.
Оскільки ми детально повідомляли про це в попередній публікації, цього разу ми будемо лаконічними. Нині Федеральному відомству кримінальної поліції (BKA) нічого не відомо про подібні випадки. І на основі невеликих відхилень у шрифті та верстці ми змогли довести, що це відео - не від DW, а фейк.
Чи ставиться влада країн до українських біженців краще, ніж до власного населення?
Експерт з фейкових новин Томмазо Канетта з EDMO пояснює: "Українські біженці є мішенню дезінформації на багатьох рівнях. Їх представляють нацистами, жорстокими, дармоїдами. Стверджується, що вони експлуатують країни, котрі їх приймають". Для створення такої картини про українських біженців частково довільно вигадуються історії, які в різний спосіб привертають увагу громадськості, каже експерт.
Твердження: польські діти, хворі на рак, повинні поступитися місцем українським біженцям
В одному з твітів стверджувалося: "Польських дітей викидають з онкологічних лікарень. Сьогодні мені зателефонувала моя сусідка, її чотирирічного сина викинули з онкологічної лікарні, тому що там потрібно звільнити місце для українських дітей. Вона попросила мене влаштувати її сина на лікування, бо знає, що в моїй родині є лікарі".
Фактчекінг DW: Тому немає підтверджень.
Розслідувати таке твердження взялися польські фактчекінгові платформи FakeHunter та Demagog. За їхніми даними, міністерство охорони здоров'я Польщі та Польське товариство дитячої онкології та гематології (PTOHD) спростували це. Окрім того твіту, в польських ЗМІ немає жодних посилань на ймовірний інцидент.
Тож не виключено, що інцидент був вигаданий. Відправник також не викликає особливої довіри, адже йдеться про Twitter-профіль @aga34686913 із самохарактеристикою "Католичка. Консерваторка". Він був створений у березні 2021 року і відтоді був заблокований за порушення політики платформи. Однак вебархів показує, що лише з 21 по 28 березня 2022 року з цього профілю було надіслано або ретвітовано майже 100 твітів - значна частина з націоналістичним та антиукраїнським змістом, причому багато твітів походять з акаунта @Michali49393358, який має схожі характеристики. Все це вказує на те, що це просто може бути троль, тобто акаунт у соціальних мережах, який створений лише для анонімного поширення певного контенту. Часто ними керують боти, тобто комп'ютерні програми, які автоматично визначають і поширюють відповідний контент. Про те, як розпізнати ботів, фейкові акаунти та тролів, DW уже докладно пояснювала.
Польські фактчекери з'ясували, що фотографія профілю вперше з'явилася в Instagram-акаунті @annikaboron у 2017 році. Стверджується, що акаунт, який має 139 000 підписників, належить Анніці Борон, яка працює агенткою з нерухомості в Торонто. На запитання DW про польський профіль у Твіттері з її фотографією сама вона відповіла: "Я точно не маю нічого спільного з цим акаунтом! Моє фото часто використовують для фейкових профілів".
Українські біженці поводяться невдячно і нецивілізовано?
Ще одна технологія фейкових новин використовує автентичні зображення, поміщені в новий контекст. Відео операції пожежної бригади в Кракові показує, як легко це можна зробити.
Твердження: Поліція примусово виселяє сім'ю українських біженців з неоплаченої ними квартири.
Фактчекінг DW: історія вигадана й не відповідає дійсності.
На відео, що з початку грудня 2022 року поширюється в російських, польських і німецьких акаунтах у соцмережах, нібито показано, як сім'ю біженців з України поліція за підтримки пожежної бригади примусово виселила з незаконно зайнятої ними квартири в Кракові, за яку вони буцім відмовлялися платити й встигли влаштувати там безлад. Усе, що можна побачити в кадрі - це двох пожежників у кошику автодрабини, які намагаються влізти у вікно на другому поверсі старої будівлі під пильними поглядами роззяв. За кадром чути голоси польською та іспанською мовами.
Дослідження київської журналістської платформи Stop Fakeпоказало, що повне відео було завантажене на Youtube на початку жовтня 2021 року, тобто за чотири місяці до російського вторгнення в Україну. Таким чином, операція не може мати нічого спільного з українськими біженцями.
На перший погляд, німецька версія може здатися цілком правдивою. Однак помітно, що Twitter-адреса @Stadler05922751 має той самий шаблон, що й два раніше згадані профілі, а саме - ім'я з довгою послідовністю цифр. При детальнішому розгляді фотографія також виглядає дуже постановочною для приватного акаунта в соціальних мережах. Це часто використовуване зображення в інтернеті; його можна простежити аж до реклами зачісок. У GETTR-акаунті нібито "Макса Штадлера", вказаному в профілі Twitter, на фото зображена зовсім інша людина.
Чи є українські біженці особливо схильними до злочинів або жорстокості?
Для підтримки таких тверджень поширюються вигадані історії, в яких українці нібито скоюють злочини проти місцевих жителів. "Можливо, використовуються старі фотографії, на яких реальний громадянин України б'є когось у Римі, Парижі чи Берліні, - пояснює експерт з фейкових новин Томмазо Канетта, - тільки цього разу кажуть: Це український біженець від війни". Така пропаганда виглядає особливо автентичною, коли недбало поширюється за допомогою розповідей реальних людей, які несвідомо обурюються або навіть бояться, додає він.
Твердження: українці забили до смерті працівника російського походження, який допомагав біженцям.
У відеоролику в TikTok жінка російською мовою повідомила, що 16-річний російськомовний юнак, який допомагав біженцям, був побитий українськими біженцями в містечку Ойскірхен під Кельном і згодом помер від отриманих травм.
Фактчекінг DW: Неправда.
Ми також розглядали та аналізували цю історію в попередньому фактчекінгу. Вона виявилася вигаданою. Жінка почула її від знайомої та емоційно поширила у Tiktok. Відповідальна за це місто поліція заперечувала, що такий напад був, і в навколишніх лікарнях також не змогли підтвердити жодного такого випадку. Незабаром після цього жінка вибачилася в іншому відео за те, що вона, очевидно, стала жертвою дезінформації.
Маніпуляції з фейками про війну в Україні - фактчек DW