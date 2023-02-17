Фактчекінг: як поширюються фейки про українських біженців

Невдячні, небезпечні, дармоїди - так зображують українських біженців у деяких ЗМІ та соціальних мережах. DW пояснює, чому ця тактика часто спрацьовує і як її все ж таки можна розпізнати.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни прийняли та взяли на облік понад вісім мільйонів біженців з України, підрахували в Організації Об'єднаних Націй (ООН). У переважній більшості країн та регіонів їх приймають з величезним ентузіазмом і готовністю допомогти. Але так само щодо них часто поширюються фейкові новини, роздмухуються кампанії ненависті та дезінформації, розповідає Юлія Смірнова з Інституту стратегічного діалогу (ІСД). "Це були неправдиві повідомлення про нібито скоєні біженцями злочини або напади", - пояснює Смірнова.

Так, згідно з аналізом ІСД , який досліджує російськомовні дискусії про біженців, зокрема, в онлайн-платформі Telegram, наративи відрізняються залежно від цільової аудиторії. Приміром, аудиторії в Росії насамперед розповідають, що люди з України тікають від "нацистів", які нібито правлять країною. А цільові групи в решті країн Європи водночас переконують, що самі біженці-українці невдячні, схильні до насильства і небезпечні, пояснює Смірнова. Численні приклади цього зібрала також фактчекінгова спільнота Європейського центру спостереження за цифровими медіа (EDMO) - європейської асоціації фактчекерів та медіаекспертів, до якої належить і команда фактчекінгу DW.

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Ось кілька прикладів того, як поширюються певні наративи і як їх можна перевірити.

Втеча від нацистського режиму в Києві?

Твердження: Українці тікають від нацистів при владі.

Ще до повномасштабного нападу на Україну російські пропагандистські ЗМІ неодноразово стверджували, що в Україні правлять нацисти, які хочуть витравити з країни все російське. Тож логічним висновком таких тверджень було б те, що українці, насамперед російськомовні, тікатимуть від такої влади до Росії. Тим часом за даними Управління Верховного комісару ООН з прав людини (УВКБ ООН), з початку війни близько трьох мільйонів українців виїхали з країни до Росії.

Один з промовистих прикладів російської пропаганди Фото: news-front.info

Ось у цьому репортажі російського новинного сайту News Front (скриншот вище) цитуються слова українського військового, сказані в інтерв'ю американському виданню The New York Times (NYT): "Ми звільняємо землю, але без людей на ній". Далі в матеріалі News Front лунає висновок, що українці втекли з відвойованої землі, рятуючись від "нацистського режиму".

Фактчекінг DW: чистісінька спроба ввести в оману

Сама цитата, яку NYT наводить у двох статтях, відтворена правильно. Однак у жодній з цих статей немає згадки про нацистів як причину втечі. В одній з них йдеться про те, що українці, які жили під російською окупацією, тікали до Росії через страх бути прийнятими за колабораціоністів. В іншій статті йдеться про те, що ще до приходу російської армії 80 відсотків населення Донбасу втекли від росіян до Західної України або в країни Європи. Крім того, російські військові вбили невідому кількість українських цивільних осіб під час бойових дій або унаслідок свавільних позасудових страт.

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Звісно, не можна виключати, що є й українці, які справді сліпо вірять російській пропаганді та хочуть втекти в безпечне місце від нібито нацистського режиму. Але це навряд чи стосується переважної більшості українських біженців. Те саме можна сказати й про майже три мільйони українців, які зараз перебувають у Росії. Тому що розповіді про те, що Україною правили нацисти, просто вигадки. DW вже довела це у фактчекінгу про причини війни Путіна .

"Докази" наявності нацизму в Україні, які успішно розвінчала DW

Крім того, міжнародні правозахисні організації, такі як Human Rights Watch (HRW) та Amnesty International повідомляють , що багато українських біженців - уряд США називає цифри в сотні тисяч - прибули до Росії недобровільно. Згідно з доповіддю, російські або проросійські військові вивозили автобусами українських цивільних осіб з окупованих Росією територій України до Росії без їхнього відома й попередньої на те згоди, а подеколи навіть під примусом. Крім того, невідома кількість людей використовувала Росію як транзитну країну для того, щоб потім потрапити на Захід.

В іншій присвяченій перевірці фактів публікації, що вийшла наприкінці листопада, ми показали, як соціальні мережі намагаються обґрунтувати вигадку про українських нацистів.

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Фейкові новини під чужим прапором

Цитування ЗМІ, які користуються високою репутацією на Заході, є часто вживаним шаблоном. Аналітикиня ІСД Смірнова нагадує про виявлені підробки під авторитетні ЗМІ. Такі підроблені матеріали поширювали з метою обдурити аудиторію і зробити дезінформаційні кампанії правдоподібними. Цей прийом також використовується для паплюження українських біженців.

Твердження: Українці шантажують людей у країнах, де їх приймають

Зокрема, у нібито відео DW стверджується, що молодий українець шантажував численних німецьких жінок.

Фактчекінг DW: цілковита неправда.

Оскільки ми детально повідомляли про це в попередній публікації, цього разу ми будемо лаконічними. Нині Федеральному відомству кримінальної поліції (BKA) нічого не відомо про подібні випадки. І на основі невеликих відхилень у шрифті та верстці ми змогли довести, що це відео - не від DW, а фейк.

Чи ставиться влада країн до українських біженців краще, ніж до власного населення?

Експерт з фейкових новин Томмазо Канетта з EDMO пояснює: "Українські біженці є мішенню дезінформації на багатьох рівнях. Їх представляють нацистами, жорстокими, дармоїдами. Стверджується, що вони експлуатують країни, котрі їх приймають". Для створення такої картини про українських біженців частково довільно вигадуються історії, які в різний спосіб привертають увагу громадськості, каже експерт.

Твердження: польські діти, хворі на рак, повинні поступитися місцем українським біженцям

В одному з твітів стверджувалося: "Польських дітей викидають з онкологічних лікарень. Сьогодні мені зателефонувала моя сусідка, її чотирирічного сина викинули з онкологічної лікарні, тому що там потрібно звільнити місце для українських дітей. Вона попросила мене влаштувати її сина на лікування, бо знає, що в моїй родині є лікарі".

Тут стверджувалося, що польських дітей викидають з онкологічних лікарень через українців Фото: archive.ph/sJFYy/twitter.com/Aga34686913

Фактчекінг DW: Тому немає підтверджень.

Розслідувати таке твердження взялися польські фактчекінгові платформи FakeHunter та Demagog . За їхніми даними, міністерство охорони здоров'я Польщі та Польське товариство дитячої онкології та гематології (PTOHD) спростували це. Окрім того твіту, в польських ЗМІ немає жодних посилань на ймовірний інцидент.

Тож не виключено, що інцидент був вигаданий. Відправник також не викликає особливої довіри, адже йдеться про Twitter-профіль @aga34686913 із самохарактеристикою "Католичка. Консерваторка". Він був створений у березні 2021 року і відтоді був заблокований за порушення політики платформи. Однак вебархів показує, що лише з 21 по 28 березня 2022 року з цього профілю було надіслано або ретвітовано майже 100 твітів - значна частина з націоналістичним та антиукраїнським змістом, причому багато твітів походять з акаунта @Michali49393358 , який має схожі характеристики. Все це вказує на те, що це просто може бути троль, тобто акаунт у соціальних мережах, який створений лише для анонімного поширення певного контенту. Часто ними керують боти, тобто комп'ютерні програми, які автоматично визначають і поширюють відповідний контент. Про те, як розпізнати ботів, фейкові акаунти та тролів, DW уже докладно пояснювала.

Польські фактчекери з'ясували, що фотографія профілю вперше з'явилася в Instagram-акаунті @annikaboron у 2017 році. Стверджується, що акаунт, який має 139 000 підписників, належить Анніці Борон, яка працює агенткою з нерухомості в Торонто. На запитання DW про польський профіль у Твіттері з її фотографією сама вона відповіла: "Я точно не маю нічого спільного з цим акаунтом! Моє фото часто використовують для фейкових профілів".

Українські біженці поводяться невдячно і нецивілізовано?

Ще одна технологія фейкових новин використовує автентичні зображення, поміщені в новий контекст. Відео операції пожежної бригади в Кракові показує, як легко це можна зробити.

Твердження: Поліція примусово виселяє сім'ю українських біженців з неоплаченої ними квартири.

Фактчекінг DW: історія вигадана й не відповідає дійсності.

На відео, що з початку грудня 2022 року поширюється в російських , польських і німецьких акаунтах у соцмережах, нібито показано, як сім'ю біженців з України поліція за підтримки пожежної бригади примусово виселила з незаконно зайнятої ними квартири в Кракові, за яку вони буцім відмовлялися платити й встигли влаштувати там безлад. Усе, що можна побачити в кадрі - це двох пожежників у кошику автодрабини, які намагаються влізти у вікно на другому поверсі старої будівлі під пильними поглядами роззяв. За кадром чути голоси польською та іспанською мовами.

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Дослідження київської журналістської платформи Stop Fake показало, що повне відео було завантажене на Youtube на початку жовтня 2021 року, тобто за чотири місяці до російського вторгнення в Україну. Таким чином, операція не може мати нічого спільного з українськими біженцями.

На перший погляд, німецька версія може здатися цілком правдивою. Однак помітно, що Twitter-адреса @Stadler05922751 має той самий шаблон, що й два раніше згадані профілі, а саме - ім'я з довгою послідовністю цифр. При детальнішому розгляді фотографія також виглядає дуже постановочною для приватного акаунта в соціальних мережах. Це часто використовуване зображення в інтернеті; його можна простежити аж до реклами зачісок. У GETTR-акаунті нібито "Макса Штадлера", вказаному в профілі Twitter, на фото зображена зовсім інша людина.

Чи є українські біженці особливо схильними до злочинів або жорстокості?

Для підтримки таких тверджень поширюються вигадані історії, в яких українці нібито скоюють злочини проти місцевих жителів. "Можливо, використовуються старі фотографії, на яких реальний громадянин України б'є когось у Римі, Парижі чи Берліні, - пояснює експерт з фейкових новин Томмазо Канетта, - тільки цього разу кажуть: Це український біженець від війни". Така пропаганда виглядає особливо автентичною, коли недбало поширюється за допомогою розповідей реальних людей, які несвідомо обурюються або навіть бояться, додає він.

Твердження: українці забили до смерті працівника російського походження, який допомагав біженцям.

У відеоролику в TikTok жінка російською мовою повідомила, що 16-річний російськомовний юнак, який допомагав біженцям, був побитий українськими біженцями в містечку Ойскірхен під Кельном і згодом помер від отриманих травм.

Фактчекінг DW: Неправда.

Ми також розглядали та аналізували цю історію в попередньому фактчекінгу . Вона виявилася вигаданою. Жінка почула її від знайомої та емоційно поширила у Tiktok. Відповідальна за це місто поліція заперечувала, що такий напад був, і в навколишніх лікарнях також не змогли підтвердити жодного такого випадку. Незабаром після цього жінка вибачилася в іншому відео за те, що вона, очевидно, стала жертвою дезінформації.