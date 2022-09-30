Чи літав американський вертоліт над "Північними потоками"?
Йоша Вебер
1 год. тому
Вважається, що ймовірною причиною витоків на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" є диверсія. Але хто за нею стоїть? Проросійські голоси стверджують, що атаку міг здійснити вертоліт США. Фактчекінг DW.
Твердження: "Є збіги...", - саркастично зазначається на Telegram-каналі "Übersicht Ukraine" (з німецької - "Огляд Україна". - Ред.). У публікації йдеться про "американський гелікоптер із позивним FFAB123", який 2 вересня нібито пролетів "вздовж маршруту "Північного потоку-2" або навіть між точками, де сталася аварія". Оригінальний пост російського аналітичного центру "Ватфор" із твердженнями про присутність американського багатоцільового військового гелікоптера у зоні моря, де згодом сталися аварії, набрав 1,7 мільйона переглядів, цей наратив також поширився й у Twitter. Чи справді американський гелікоптер відповідальний за ймовірну диверсію?
Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?
Фактчекінг DW: введення в оману
Хто стоїть за ймовірною диверсією на трубопроводах, досі достеменно невідомо. Однак, згідно з нашими висновками, про згаданий політ гелікоптера не може бути й мови, насамперед через географічні причини. Спершу ми поставили за мету знайти точні місця витоку газу і знайшли їх у морській адміністрації Данії. На її сайті, у розділі з навігаційною інформацією та попередженнями, міститься інформацією про три з чотирьох виявлених витоків газу, включаючи їхні географічні координати. Точні координати четвертого витоку газу, який виявила шведська берегова охорона, поки що не було опубліковано.
Після цього ми дослідили маршрут польоту зазначеного рейсу FFAB123 за допомогою даних компанії Flightaware, яка відстежує польоти повітряних суден у режимі реального часу. Цей трекер показує траєкторію польоту гелікоптера 2 вересня поблизу Борнгольма, й вона фактично відповідає зображенню з вищезгаданих постів у соцмережах. Рейс FFAB123 здійснив кілька петель над Балтійським морем на схід від острова Борнгольм. Однак, якщо накласти географічні координати витоків газу та маршрут польоту на карту, виявиться геть інша картина, відмінна від тієї, яку поширюють в публікаціях у соціальних мережах:
Отже, FFAB123 не літав уздовж трубопроводів і навіть не наближався до місць витоків газу, які згодом сталися. Особливо далеко від траєкторії польоту FFAB123 розташовано обидва північні витоки газу. Згідно з нашими вимірюваннями, траєкторія польоту FFAB123 була на відстані від 9 або 30 кілометрів від локалізованих витоків газу.
Висновок: Твердження російського аналітичного центру в Telegram про те, що відповідальність за витік газу несе американський вертоліт із позивним FFAB123, не відповідає дійсності і вводить в оману. Гелікоптер не наближався до місць, де згодом відбулися витоки газу.
Досі незрозуміло, хто і яким чином здійснив ймовірну диверсію на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але диверсія з повітря виглядає скоріше малоймовірною. Капітан німецького фрегата і експерт з морської безпеки Ґеран Свістек (Göran Swistek) радше вірить у закладення спеціальної вибухівки під газопроводами підводними апаратами. "З моїх власних досліджень я знаю, що в останні роки Росія розробила дуже сильну програму досліджень підводного світу", - сказав Свістек в інтерв'ю ZDF. Саме такі безпілотні підводні дрони Росія нещодавно випробувала в Північному морі та Північній Атлантиці, зокрема поблизу важливих комунікаційних кабелів.