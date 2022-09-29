НАТО про причину витоків на "Північних потоках": Це диверсія

В Альянсі назвали ушкодження трубопроводів безвідповідальним саботажем. Одночасно НАТО застерегла від нападів на її критичну інфраструктуру, погрозивши жорсткою відповіддю.

Витік на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2", на думку НАТО, є результатом диверсії.

"Вся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це результат навмисного, нахабного та безвідповідального акту саботажу", - йдеться у заяві Ради НАТО, оприлюдненій у четвер, 29 вересня. При цьому в документі не уточнюється, хто саме може відповідати за цю диверсію.

Ще напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав витоку на "Північному потоці" результатом саботажу. Він також не сказав, хто може стояти за цією диверсією.

Оголосивши витік на "ПП" результатом диверсії, Рада НАТО попередила, що "будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру партнерів по Альянсу" спричинить "скоординовану і рішучу реакцію".

НАТО застерігає від нападу на інфраструктуру країн Альянсу

У заяві Ради НАТО вказується, що країни Альянсу зобов'язалися підготуватися до "застосування енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними дійовими особами", а також стримувати та відображати їх.

У документі наголошується, що пошкодження обох трубопроводів "ПП" викликає велике занепокоєння. "Виток створюють загрозу для судноплавства і завдають великої шкоди екології. Ми підтримуємо розслідування, що ведуться, з метою встановлення причини того, що сталося", - йдеться в заяві.

Біля місць витоку бачили кораблі РФ - CNN

Тим часом американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела повідомив: кораблі військово-морського флоту Росії помітили неподалік місць витоку з газопроводів, які, ймовірно, були спричинені підводними вибухами. Втім наразі незрозуміло, чи мали вони якесь відношення до вибухів.

Російські кораблі регулярно активні у цьому районі, тож, за словами одного з джерел видання, присутність кораблів не обов’язково означає, що шкоди "Північним потокам" завдала РФ.

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