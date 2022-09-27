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Газопровід "Північний потік"
Газопровід "Північний потік"Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

В обох нитках "Північного потоку" впав тиск

Даниїл Сотников | Євгенія Наконечна
1 год. тому

Слідом за "Північним потоком - 2" тиск різко впав і в газопроводі "Північний потік". Причини поки що невідомі.

https://www.dw.com/uk/v-oboh-nitkah-pivnicnogo-potoku-vpav-tisk/a-63248982

В обох нитках газопроводу "Північний потік" різко впав тиск, внаслідок чого пропускна спроможність трубопроводу впала до нуля, повідомила компанія-оператор Nord Stream у понеділок, 26 вересня.

У компанії вказали, що з'ясовують причини того, що сталося. Міністерство економіки та захисту клімату ФРН (BMWK), а також Федеральне агентство з питань мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) повідомили агентству dpa, що вони зв'язалися одне з одним та з відповідними органами. "Наразі ми не знаємо причин падіння тиску", - йдеться у повідомленні відомств.

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Різке падіння тиску напередодні відбулося і в "Північному потоці - 2"

У ніч на 26 вересня стало відомо і про різке падіння тиску зі 105 до 7 бар в одній із ниток трубопроводу "Північний потік - 2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У компанії-операторі Nord Stream 2 AG повідомили, що причиною стала дірка у трубі. НП сталася у данській винятковій економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм. Як зазначає німецька організація із захисту довкілля Deutsche Umwelthilfe, витік не позначиться на екології в Балтійському морі, оскільки природний газ частково розчинний у воді і не є токсичним.

"ПП-2" заповнений газом, прокачування по "ПП" призупинено з літа

Попри те, що газопровід "Північний потік-2" заповнений газом, він так і не був використаний для експорту палива з Росії, зазначає dpa. Через російське вторгнення в Україну Німеччина заморозила процес сертифікації газопроводу, і він не був запущений.

Обсяги постачання газу "Північним потоком" протягом літа спочатку знизилися до 20 відсотків від пропускної спроможності, а з серпня подачу газу цим газогоном фактично припинено. Кремль заявляє, що це пов'язано із технічними роботами на газопроводі. У Берліні та ЄС називають ці пояснення надуманим приводом та звинувачують Москву у використанні газу для шантажу.

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