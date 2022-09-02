"Газпром" зупинив "Північний потік" на невизначений термін

Невдовзі після погроз "залишити Європу без газу", РФ виявила технічні несправності в обладнанні газогону, які унеможливлюють його експлуатацію. За словами росіян, ремонт обладнання також неможливий через санкції.

Російський "Газпром" повністю зупинив прокачування газу до Європи газогоном "Північний потік-1", посилаючись на "найгрубіші порушення", виявлені під час технічного обслуговування турбіни. "До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспортування газу газопроводом "Північний потік" повністю зупинено", - повідомила компанія в Telegram у п'ятницю, 2 вересня.

За версією компанії, у кількох місцях турбіни було виявлено витік мастила. В "Газпромі" стверджують, що акт виявлення витоку підписали також представники компанії Siemens, присутні під час регламентних робіт. "Отримано застереження Ростехнагляду Росії про те, що виявлені несправності, пошкодження не дозволяють забезпечити безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна", - заявили в компанії.

"Газпром" стверджує, що подібні витоки мастила були раніше і на інших турбінах, "які пройшли заводський капітальний ремонт і зараз перебувають у стані вимушеного простою". "Відповідно до інформації компанії Siemens, повне усунення витоку масла на цих двигунах можливе лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства", - зазначається в повідомленні.

Росіяни кажуть, що ремонт неможливий

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що заводський ремонт турбін "Північного потоку" неможливий через санкції. "Компанія Siemens на сьогоднішній день практично не має жодної можливості забезпечувати регулярні капітальні ремонти наших газоперекачувальних агрегатів. Компанії Siemens просто ці роботи проводити ніде", - цитує його "Інтерфакс".

Таким чином "Північний потік", який був зупинений 31 серпня через ремонтні роботи і мав знову запуститися 3 вересня, фактично припиняє роботу на невизначений час.

Росія виконує погрози

У п'ятницю голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала ініціативу щодо цінових обмежень на російський газ. "Я твердо вірю, що зараз саме час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи", - заявила вона.

У відповідь заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що "російського газу у Європі просто не буде", а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що надійність роботи "Північного потоку" "перебуває під загрозою".

З весни, після того, як Європейський Союз почав вводити масштабні санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, Росія почала в різних формах обмежувати постачання газу до Європу. Спочатку вона висунула вимогу щодо розрахунків за газ в рублях і припинила його постачання до країн, які відмовилися платити в російській валюті. Потім РФ стала скорочувати об'єми постачання до країн ЄС "Північним потоком-1": спочатку до 40, а потім до 20 відсотків від проектної потужності. Головним аргументом скорочення були посилання на несправність обладнання компанії Siemens і неможливість його ремонту через санкції.

Разом з тим, одна з турбін, ремонту якої вимагала РФ, з липня перебуває на заводі компанії в Німеччині, але, за словами представників компанії і європейських чиновників, сама ж Росія відмовляється її забирати.

Німеччина підготувалася до зупинки "Північного потоку"

В міністерстві економіки Німеччини після заяви "Газрому" наголосили, що наразі країна набагато краще підготовлена до припинення постачання газу з РФ, ніж це було в минулому. "У нас немає особливих коментарів (щодо заяви "Газпрому" - Ред.), але ми бачили ненадійність Росії в останні тижні і тому продовжили вживати заходів для зміцнення нашої незалежності від російського імпорту енергоносіїв", - заявив речник міністерства, повідомляє Reuters. Він додав, що "потрібні подальші великі зусилля, але ми на шляху до вирішення ситуації".

Керівник німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller) також зазначив, що Німеччина краще підготовлена до цієї ситуації, ніж раніше і додав, що уряд повинен продовжувати вживати заходів для диверсифікації джерел постачання газу. "Термінали для зрідженого природного газу, відповідні рівні зберігання та значні потреби в економії стають більш важливими", - цитує Мюллера dpa.