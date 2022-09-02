Газосховища в Європі заповнюються швидше, ніж очікувалось

Європейські сховища газу в середньому заповнено на 80 відсотків, Брюссель планував досягти цих об'ємів через два місяці, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Газосховища в Європі заповнено в середньому на 80 відсотків, заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 2 вересня. Закачування відбувається з випередженням плану. "Ми очікували на це лише через два місяці", - нагадала вона.

Наразі Норвегія постачає до Європи більше газу, ніж Росія, також значний обсяг скрапленого природного газу надходить з США. "Але цього недостатньо", - зазначила фон дер Ляйєн.

Заклик обмежити ціни на трубопровідний газ із Росії

Глава Єврокомісії особливо наголосила на ключових пунктах газової стратегії ЄС. Першочерговим завданням є економія енергії. Крім того, необхідно частково перенаправити прибутки виробників електроенергії на цілеспрямовану підтримку малозабезпечених та вразливих підприємств. Також фон дер Ляйєн вважає слушною ініціативу щодо цінових обмежень. "Я твердо вірю, що зараз саме час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи", - заявила вона.

У середньостроковій перспективі необхідно реформувати структуру ринку електроенергії, зазначила голова Єврокомісії. За її словами, слід відокремити ціну на газ від формування цін на електроенергію.

У Росії погрожують лишити Європу без газу

Заява голови Єврокомісії щодо ймовірних цінових обмежень обурили заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Він навів в Telegram її цитату і пригрозив: "Буде як із нафтою. Російського газу у Європі просто не буде".

Напередодні, 1 вересня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що надійність роботи російського газопроводу "Північний потік-1", яким експортується газ до Європи, "перебуває під загрозою". За його словами, на ключовій компресорній станції наразі працює лише одна турбіна, повідомляє Reuters.

З 31 серпня Росія знову призупинила постачання до Німеччини "Північним потоком", посилаючись на необхідність провести ремонтні роботи. В російському газовому монополісті "Газпромі" запевняють, що після технічного обслуговування постачання газу відновиться зранку 3 вересня в обсязі 33 мільйони кубометрів на добу, що становить 20 відсотків від пропускної потужності газогону.

У Німеччині сховища газу заповнені на 82 відсотки

Наприкінці серпня стало відомо, щозакачування газу до німецьких сховищ також йде з випередженням. Було досягнуто поріг у 82 відсотки. Тим самим уже на початку вересня Німеччина може досягти мети, запланованої на жовтень - заповнити їх на 85 відсотків.