ФРН з випередженням поповнює запаси газу

Міністерство економіки ФРН очікувало заповнення газосховищ щонайменше на 85 відсотків до 1 жовтня. Однак наприкінці цього тижня вже вдалося досягти позначки в понад 81 відсоток.

Газосховища Німеччини заповнені уже на понад 81 відсоток, повідомили ввечері неділі, 28 серпня, компанії-оператори.

Так, за планом міністерства економіки ФРН, газосховища мали бути заповнені на 85 відсотків до 1 жовтня. Однак завдяки зниженню споживання газу влітку та збільшенню обсягів імпорту блакитного палива з північно-західної Європи зробити це, імовірно, вдасться на місяць раніше.

Газ як зброя

За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

На тлі війни РФ проти України та запроваджених санкцій "Газпром" уже знизив обсяг експорту газу до європейських країн. Так, постачання по газогону "Північний потік" з 27 липня було скорочено до 20 відсотків від його пропускної потужності. "Газпром" поясняв це "ремонтними роботами". При цьому Росія збільшила постачання газопроводом "Трансгаз", що проходить через Україну і Словаччину.

Днями Росія знову оголосила, що призупинить на три дні постачання газу в Європу газогоном "Північний потік".

Мета Євросоюзу - економія 15 відсотків газу

У рамках боротьби з енергетичною кризою Європейський Союз не лише заповнює газосховища. 9 серпня набув чинності надзвичайний план щодо скорочення споживання природного газу. Він передбачає, що усі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15 відсотків з початку серпня до березня 2023 року, порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у цей період.

За підрахунками Єврокомісії, у такий спосіб країни Євросоюзу мають загалом заощадити 45 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, Німеччині доведеться скоротити своє споживання газу приблизно на 10 мільярдів кубометрів, щоб досягти мети в 15 відсотків. Якщо цього зробити не вдасться, то на тлі широкомасштабного дефіциту постачання наступним кроком може стати запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу по всьому ЄС.

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