 Країни ЄС зобов′язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2022

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Новини

Країни ЄС зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків

Надзвичайний план щодо заощадження газу затвердили на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. Проти проголосувала тільки Угорщина.

Північний потік

Північний потік

Держави-члени Європейського Союзу зобов'язалися добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п'ять років до квітня 2023 року. Політичну згоду на це дали міністри енергетики країн Євросоюзу на зустрічі у вівторок, 26 липня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Надзвичайний план скорочення споживання газунацілений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, яка, як зазначається у повідомленні "постійно використовує енергоносії як зброю".

Водночас країни погодили пом'якшену версію плану порівняно з запропонованою Єврокомісією. Так, передбачені винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії.

Крім того, обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі використання газу як сировини для критично важливих галузей промисловості, наприклад, хімічної чи металургійної.

Разом з тим у разі масової нестачі газу ЄС зможе оголосити "режим тривоги", через що скорочення споживання стане обов'язковим.

РФ знову скорочує постачання газу в Європу

14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40 відсотків нібито через нестачу турбіни, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча турбіну "Газпрому" таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності. 25 липня "Газпром" анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу "Північним потоком" скоротиться вдвічі з 27 липня - до 20 відсотків від потужності газогону.

В Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації там розробили план добровільного скорочення споживання газу на 15 відсотків, який передбачає можливість запровадження обов'язку щодо заощаджень в разі надзвичайної ситуації. Це викликало опір серед низки держав Євросоюзу, зокрема Іспанії, яка не залежить від російського газу. Тоді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала до солідарності серед держав-членів, зазначивши, що наслідки газової кризи відчують всі.

Читайте також: Енергопостачання, пандемія, інфляція: як ЄС має намір виходити з кризи

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